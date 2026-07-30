Aplikasi Sentuh Tanahku Raih Penghargaan JawaPos.com Digital Excellence Awards, Kementerian ATR/BPN Janji Tingkatkan Layanan Digital

JawaPos.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan kategori Top Public Service App – Ministry melalui aplikasi Sentuh Tanahku dalam ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026. Penghargaan tersebut dinilai menjadi penyemangat bagi ATR/BPN untuk terus memperkuat transformasi layanan digital kepada masyarakat.

Staff Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital.

"Ini memicu kami untuk selalu menjadikan aplikasi Sentuh Tanahku itu sebagai pendekatan kita dengan masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan apresiasi dari penghargaan ini, dari penghargaan dari Jawa Pos ini menambah semangat kita untuk lebih baik lagi dalam memberikan layanan masyarakat, terutama layanan digital," ujar Andi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).

Menurutnya, pengembangan layanan digital di ATR/BPN terus dilakukan seiring perkembangan era digital. Selain Sentuh Tanahku, ATR/BPN juga telah menghadirkan berbagai layanan lain seperti GPR BPN, layanan pendaftaran dan peralihan hak secara digital, hingga SKPT online.

Andi menilai ajang penghargaan seperti JawaPos.com Digital Excellence Awards memiliki peran penting dalam mendorong transformasi digital di Indonesia.

"Kalau melihatnya pasti sangat penting ya. Karena kita dengan Jawa Pos ini juga mitra ATR/BPN dan kami sangat membutuhkan apresiasi-apresiasi seperti ini supaya membangkitkan semangat kami untuk lebih baik lagi dalam melayani masyarakat," katanya.

Ke depan, ia berharap ajang penghargaan tersebut terus diselenggarakan dengan kategori yang semakin beragam sehingga dapat mendorong inovasi layanan publik berbasis digital di berbagai kementerian dan lembaga.

"Diadakan terus dan BPN juara terus. Harapannya kan begitu ya. Jadi bisa diadakan terus, kemudian mungkin kategorinya yang lain-lain. Kalau sekarang kategorinya di aplikasi, nanti kategorinya mungkin layanan masyarakat berbasis digital. Kita juga akan ikut bersaing di situ. Karena kita sudah digital minded," ucapnya.

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