Raih Penghargaan JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026, IPOT Siap Luncurkan Fitur AI Terbaru

Derrick Surya, Head of Product Marketing Management (PMM) & Marketing Indo Premier Sekuritas (IPOT) saat menerima penghargaan dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar di ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) berhasil meraih penghargaan kategori Top Digital Application – Fintech Investment di ajang pemberian penghargaan JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 yang puncak acaranya digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (30/7).
Usai menerima penghargaan, IPOT menyatakan bahwa penghargaan ini menambah semangat dan stamina baru bagi perusahaan untuk terus melakukan inovasi di masa yang akan datang.
"Acara ini sangat positif karena memacu kita selaku pekerja di dunia usaha, khususnya di financial investment. Jadi kita harus terus berinovasi dan menunjukkan fitur-fitur yang terbaru dengan mengadaptasi teknologi yang terbaru juga," kata Derrick Surya selaku Head of Product Marketing Management (PMM) & Marketing Indo Premier Sekuritas.
"Khususnya di era AI, IPOT sendiri sudah bertanformasi menjadi platform AI trading yang pertama di Indonesia, dan sebetulnya ini baru tahap awal di AI Innovation Trading. Dengan adanya acara ini (pemberian penghargaan,red), juga membuat kami tambah semangat untuk terus melakukan inovasi," imbuhnya.
IPOT menyatakan, pihaknya akan meluncurkan fitur AI terbaru dalam beberapa bulan ke depan untuk meningkatkan pengalaman yang lebih menarik dalam berinvestasi bagi para penggunanya.
Fitur AI terbaru tersebut dirancang untuk membantu investor, terutama investor aktif di pasar saham, dalam menganalisis data dan mengambil keputusan investasi secara lebih cepat dan presisi.
"Kita juga akan meluncurkan beberapa fitur terbaru AI dalam waktu 2-3 bulan depan, tentunya ini akan menjadi nilai positif bagi para investor terutama yang aktif di pasar saham. Mereka akan menghasilkan informasi yang akurat dan bisa digunakan untuk trading dengan lebih presisi," tutur Derrick.
Pengembangan fitur AI tersebut menjadi bagian dari strategi IPOT dalam memperkuat layanan investasi digital di tengah meningkatnya adopsi teknologi kecerdasan buatan di sektor keuangan. Perusahaan optimistis inovasi tersebut akan memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap platform.
Selain itu, Derrick berharap ajang pemberian penghargaan JawaPos.com Digital Excellence Awards bisa rutin digelar untuk terus mendorong lahirnya inovasi baru dari berbagai sektor industri.
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