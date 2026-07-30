Menang Penghargaan JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026, Venteny: Servis Kami untuk Kemajuan Indonesia

Public Relations Department Head Venteny, Rizky Novita Lestari, saat menerima penghargaan di ajang penganugerahan JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Venteny berhasil meraih penghargaan di ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026. Perusahaan ini dinobatkan sebagai pemenang kategori Top Digital Applications Employee Benefit – Fintech for Employee berkat kontribusinya dalam menghadirkan solusi digital untuk kesejahteraan karyawan.
Penghargaan tersebut diserahkan pada acara puncak acara JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (30/7). Penghargaan ini menjadi bukti atas konsistensi Venteny dalam mengembangkan layanan teknologi finansial yang mendukung transformasi digital di dunia kerja.
Usai menerima penghargaan, Public Relations Department Head Venteny, Rizky Novita Lestari, mengungkapkan rasa syukur sekaligus apresiasinya mendapatkan penghargaan berdasarkan penilaian dari publik berdasarkan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita bersyukur sekali, terima kasih sekali kita ucapkan untuk JawaPos.com atas apresiasinya untuk kami para pegiat teknologi, dimana servis yang kami memberikan adalah untuk kemajuan perekonomian di Indonesia sama seperti yang dilakukan oleh JawaPos," ujar Rizky Novita Lestari usai menerima penghargaan.
Menurut dia, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Venteny untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai, penghargaan ini menjadi salah satu indikator bahwa layanan yang dikembangkan perusahaan terbukti dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.
"Oh tentu, dapat penghargaan ini semakin bikin kami bersemangat untuk berkontribusi dan makin bermanfaat untuk banyak orang. Penghargaan ini kan salah satu tolak ukur ya, dimana apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat dan diakui khususnya oleh teman-teman media," katanya.
Rizky juga menekankan akan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan media untuk mendorong kemajuan Indonesia melalui inovasi teknologi di dunia digital. Menurutnya, sinergi tersebut dapat mempercepat adopsi teknologi sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional.
"Kolaborasi bisa kita bangun sama-sama antara swasta dan teman-teman media untuk kemajuan di Indonesia," tuturnya.
Ia menambahkan, penghargaan dari JawaPos.com menjadi penghargaan pertama yang diterima Venteny di 2026. Namun secara keseluruhan, perusahaan telah mengoleksi sekitar 7 penghargaan dari dalam negeri. Selain itu, Venteny juga mendapat sejumlah penghargaan internasional dari sejumlah negara.
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