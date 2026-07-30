JawaPos.com Sukses Gelar Digital Excellence Awards 2026, Penghargaan untuk Pelaku Perubahan di Era Digital

JawaPos.com – JawaPos.com sukses menggelar Digital Excellence Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi serta mendorong transformasi digital di Indonesia. Ajang penghargaan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-11 JawaPos.com.

CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar mengatakan, penghargaan tersebut lahir dari pengalaman panjang JawaPos.com dalam meliput berbagai transformasi yang dilakukan pelaku industri. Menurutnya, media selama ini menjadi saksi lahirnya berbagai inovasi dari para pelaku industri yang berdampak terhadap masyarakat.

"Selama ini tugas kami sebagai media adalah menjadi saksi. Menjadi saksi lahirnya ide-ide baru, menjadi saksi keberanian perusahaan untuk berubah, menjadi saksi bagaimana inovasi menghadirkan manfaat bagi masyarakat," ujar Dhimas dalam sambutannya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).

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Ia menuturkan, selama menjadi jurnalis dirinya banyak belajar dari berbagai perusahaan mengenai cara membangun budaya kerja dan keberanian mengambil keputusan di tengah perubahan yang cepat.

"Yang paling penting adalah keberanian untuk berubahnya. Karena apapun teknologi yang digunakan akan sulit kalau misalkan dari budaya kerja dari perusahaannya tidak ada yang mau berubah," katanya.

Dhimas menjelaskan, JawaPos.com juga tengah menjalani transformasi dengan membangun newsroom digital yang menghubungkan jaringan Jawa Pos Group secara real time serta mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung kerja jurnalistik. Namun, menurutnya, transformasi digital merupakan proses yang tidak pernah selesai.

"Bagi kami, digital ini sebuah maraton yang mungkin tidak ada garis finishnya," ucapnya.

Untuk menjaga kredibilitas penghargaan, JawaPos.com menggandeng Infovesta sebagai mitra penyusun metodologi independen. Penilaian dilakukan melalui survei terhadap sekitar 19.000 responden yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia.

Direktur PT Infovesta Utama Wawan Hendrayana menjelaskan, Digital Excellence Awards 2026 merupakan hasil kolaborasi JawaPos.com dan Infovesta untuk memberikan apresiasi kepada merek dengan persepsi digital terbaik di Indonesia. Sebanyak 150 brand dari 30 kategori penghargaan menerima apresiasi.