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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.18 WIB

Tak Perlu Beli Frozen Food, Coba Resep Nugget Ayam Homemade Ini

Resep Nugget Ala Rumahan yang Enak dan Lebih Sehat./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Nugget Ala Rumahan yang Enak dan Lebih Sehat./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com - Nugget menjadi salah satu makanan favorit yang banyak digemari, terutama oleh anak-anak. Rasanya yang gurih dengan tekstur renyah di bagian luar dan lembut di dalam membuat makanan ini sering dipilih sebagai menu praktis untuk bekal sekolah maupun camilan keluarga.

Namun, sebagian nugget kemasan yang dijual di pasaran bisa mengandung bahan tambahan seperti pengawet, penyedap, dan kadar garam yang cukup tinggi. Sebagai alternatif, membuat nugget sendiri di rumah dapat menjadi pilihan agar bahan yang digunakan lebih terkontrol dan tetap menghasilkan rasa yang lezat.

Mengutip kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep nugget ayam rumahan yang mudah dibuat dan cocok untuk stok makanan keluarga.

Bahan-bahan Nugget Ayam Rumahan

  • 500 gram ayam fillet (campuran bagian paha dan dada)
  • 1 buah bawang bombay, tumis terlebih dahulu
  • 7 siung bawang putih, tumis terlebih dahulu
  • 7 sendok makan tepung tapioka
  • 2 sendok makan tepung maizena
  • 50 gram es batu
  • 1 butir putih telur
  • ½ sendok teh lada bubuk
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh kaldu bubuk
  • ½ sendok teh gula pasir

Cara Membuat Nugget Ayam Rumahan

  1. Masukkan ayam fillet, bawang bombay tumis, dan bawang putih tumis ke dalam chopper atau alat penghalus makanan.
  2. Tambahkan es batu, putih telur, lada bubuk, garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Haluskan seluruh bahan hingga tercampur rata dan memiliki tekstur lembut.
  3. Masukkan tepung tapioka serta tepung maizena ke dalam adonan. Proses kembali hingga semua bahan menyatu dengan baik.
  4. Siapkan wadah tahan panas yang sudah diolesi sedikit minyak. Tuangkan adonan nugget, lalu ratakan permukaannya.
  5. Kukus adonan selama kurang lebih 30–35 menit hingga matang sempurna.
  6. Setelah matang, angkat dan diamkan hingga dingin. Potong nugget sesuai ukuran yang diinginkan.
  7. Celupkan potongan nugget ke dalam adonan pelapis berupa campuran tepung dan air yang sudah diberi sedikit bumbu.
  8. Balurkan nugget ke tepung panir hingga seluruh permukaan tertutup rata.
  9. Simpan nugget dalam freezer agar lebih awet dan mudah digoreng kapan saja.
  10. Saat ingin disajikan, panaskan minyak lalu goreng nugget hingga berwarna kuning keemasan. Angkat dan tiriskan.

Nugget ayam rumahan siap dinikmati. Sajian ini bisa menjadi pilihan bekal sekolah, lauk praktis, atau camilan keluarga yang lebih terjamin karena dibuat menggunakan bahan pilihan sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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