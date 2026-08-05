Tak Perlu Beli Frozen Food, Coba Resep Nugget Ayam Homemade Ini

Resep Nugget Ala Rumahan yang Enak dan Lebih Sehat./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com - Nugget menjadi salah satu makanan favorit yang banyak digemari, terutama oleh anak-anak. Rasanya yang gurih dengan tekstur renyah di bagian luar dan lembut di dalam membuat makanan ini sering dipilih sebagai menu praktis untuk bekal sekolah maupun camilan keluarga.
Namun, sebagian nugget kemasan yang dijual di pasaran bisa mengandung bahan tambahan seperti pengawet, penyedap, dan kadar garam yang cukup tinggi. Sebagai alternatif, membuat nugget sendiri di rumah dapat menjadi pilihan agar bahan yang digunakan lebih terkontrol dan tetap menghasilkan rasa yang lezat.
Mengutip kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep nugget ayam rumahan yang mudah dibuat dan cocok untuk stok makanan keluarga.
Nugget ayam rumahan siap dinikmati. Sajian ini bisa menjadi pilihan bekal sekolah, lauk praktis, atau camilan keluarga yang lebih terjamin karena dibuat menggunakan bahan pilihan sendiri.
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