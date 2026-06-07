Semifinal Indonesia Open 2026: Akankah 4 Wakil Tuan Rumah Lolos ke Partai Final?

ilustrai photo akun X @INABadminton

JawaPos.com - Semifinal Polytron Indonesia Open 2026 akan berlangsung pada 6 Juni 2026 di Istora Senayan, Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dirilis melalui akun X resmi Badminton Indonesia, Indonesia memiliki empat wakil yang akan berjuang memperebutkan tiket menuju partai final.

Keempat wakil tersebut adalah tunggal putra Jonatan Christie, ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman. Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, serta pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Kehadiran empat wakil ini menjaga martabat Indonesia untuk meraih gelar di turnamen BWF World Tour Super 1000 yang menjadi salah satu ajang paling bergengsi dalam kalender bulu tangkis dunia.

Tak hanya menyajikan pertandingan kelas dunia, semifinal Polytron Indonesia Open 2026 juga akan semakin meriah dengan penampilan spesial dari MALIQ & D'Essentials yang siap menghibur para penonton di Istora Senayan.

Namun, himbauan untuk yang akan hadir langsung di arena untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik.

Kawasan Senayan diperkirakan akan mengalami kepadatan lalu lintas, karena pada hari yang sama juga berlangsung sejumlah acara besar lainnya, termasuk konser EXO, konser Raisa, turnamen e-sports, serta berbagai kegiatan lainnya.

Disarankan untuk memanfaatkan transportasi umum seperti MRT Jakarta, TransJakarta, maupun KRL Commuter Line guna mengurangi risiko terjebak kemacetan.

Selain itu, penonton juga disarankan datang lebih awal agar memiliki waktu yang cukup untuk proses pemeriksaan keamanan dan masuk ke area pertandingan.

Bagi pecinta bulu tangkis yang belum berhasil mendapatkan tiket, tidak perlu khawatir. Pertandingan semifinal Polytron Indonesia Open 2026 dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia dan kanal YouTube BWF TV yang menayangkan pertandingan secara gratis bagi penonton di berbagai wilayah.

Mampukah keempat wakil Indonesia melanjutkan perjuangan dan menghadirkan gelar juara di hadapan publik sendiri? Jawabannya akan tersaji di Istora Senayan pada Sabtu, 6 Juni 2026.