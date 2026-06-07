Logo JawaPos
HomeBulutangkis
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.33 WIB

Semifinal Indonesia Open 2026: Akankah 4 Wakil Tuan Rumah Lolos ke Partai Final?

ilustrai photo akun X @INABadminton

JawaPos.com - Semifinal Polytron Indonesia Open 2026 akan berlangsung pada 6 Juni 2026 di Istora Senayan, Jakarta.

 
Berdasarkan informasi yang dirilis melalui akun X resmi Badminton Indonesia, Indonesia memiliki empat wakil yang akan berjuang memperebutkan tiket menuju partai final.
 
Keempat wakil tersebut adalah tunggal putra Jonatan Christie, ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman. Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, serta pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.
 
Kehadiran empat wakil ini menjaga martabat Indonesia untuk meraih gelar di turnamen BWF World Tour Super 1000 yang menjadi salah satu ajang paling bergengsi dalam kalender bulu tangkis dunia.
 
Tak hanya menyajikan pertandingan kelas dunia, semifinal Polytron Indonesia Open 2026 juga akan semakin meriah dengan penampilan spesial dari MALIQ & D'Essentials yang siap menghibur para penonton di Istora Senayan.
 
Namun, himbauan untuk yang akan hadir langsung di arena untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik.
 
Kawasan Senayan diperkirakan akan mengalami kepadatan lalu lintas, karena pada hari yang sama juga berlangsung sejumlah acara besar lainnya, termasuk konser EXO, konser Raisa, turnamen e-sports, serta berbagai kegiatan lainnya.
 
Disarankan untuk memanfaatkan transportasi umum seperti MRT Jakarta, TransJakarta, maupun KRL Commuter Line guna mengurangi risiko terjebak kemacetan.
 
Selain itu, penonton juga disarankan datang lebih awal agar memiliki waktu yang cukup untuk proses pemeriksaan keamanan dan masuk ke area pertandingan.
 
Bagi pecinta bulu tangkis yang belum berhasil mendapatkan tiket, tidak perlu khawatir. Pertandingan semifinal Polytron Indonesia Open 2026 dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia dan kanal YouTube BWF TV yang menayangkan pertandingan secara gratis bagi penonton di berbagai wilayah.
 
Mampukah keempat wakil Indonesia melanjutkan perjuangan dan menghadirkan gelar juara di hadapan publik sendiri? Jawabannya akan tersaji di Istora Senayan pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Kepalang Tanggung! Jonatan Christie Bertekad Rebut Gelar Juara Perdana di Indonesia Open 2026 - Image
Sports

Kepalang Tanggung! Jonatan Christie Bertekad Rebut Gelar Juara Perdana di Indonesia Open 2026

Minggu, 7 Juni 2026 | 02.40 WIB

An Se-young dan Akane Yamaguchi Lakoni Duel ke-33 di Final Indonesia Open 2026 - Image
Sports

An Se-young dan Akane Yamaguchi Lakoni Duel ke-33 di Final Indonesia Open 2026

Minggu, 7 Juni 2026 | 00.03 WIB

Rekap Hasil Perempat Final Indonesia Open 2026: 4 Wakil Merah Putih Melaju ke Semifinal - Image
Bulutangkis

Rekap Hasil Perempat Final Indonesia Open 2026: 4 Wakil Merah Putih Melaju ke Semifinal

Sabtu, 6 Juni 2026 | 07.04 WIB

Terpopuler

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez - Image
1

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

2

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

3

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

4

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

5

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main

9

Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja

10

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore