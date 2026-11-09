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Penulis: Djati Waluyo
Senin, 9 November 2026 | 20.10 WIB

Balagopal Kunduvara Mundur dari Direksi Garuda Indonesia, Singgung Kemajuan Perusahaan

Pesawat Garuda Indonesia. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Pesawat Garuda Indonesia. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Balagopal Kunduvara, mengundurkan diri dari jajaran direksi.

Pengunduran diri tersebut disampaikan Balagopal melalui pernyataan yang diunggah dalam akun Linkedin pribadinya pada Minggu lalu.

“Pada Jumat lalu, saya mengundurkan diri dari jabatan Direktur Keuangan (CFO) Garuda Indonesia,” ujar Balagopal dikutip dari akun resminya, Senin (9/11).

Dia menyebut masa baktinya bersama Grup Garuda Indonesia relatif singkat, tetapi berlangsung pada periode penting transformasi perusahaan.

Balagopal mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk berkontribusi bersama tim Garuda Indonesia. Kontribusi tersebut mencakup upaya memperkuat bisnis, meningkatkan disiplin keuangan, serta membangun fondasi perusahaan yang lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan di masa mendatang.

Menurutnya, momentum positif yang tercermin dalam kinerja keuangan dan operasional terbaru Garuda Indonesia menjadi sinyal menggembirakan atas kemajuan transformasi perusahaan.

“Kinerja keuangan dan operasional terbaru perusahaan mencerminkan momentum positif yang menjadi tanda menggembirakan atas kemajuan yang dicapai di seluruh organisasi,” ungkapnya.

Balagopal menegaskan transformasi perusahaan bukanlah hasil kerja satu individu. Menurutnya, perubahan yang berarti dibangun secara kolektif oleh seluruh elemen organisasi yang memiliki komitmen terhadap tujuan bersama.

Dia mengaku bangga telah menjadi bagian dari perjalanan transformasi Garuda Indonesia. Balagopal turut menyampaikan apresiasi kepada rekan kerja, pemegang saham, pemangku kepentingan, serta mitra bisnis atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan selama masa jabatannya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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