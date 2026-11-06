Amankan Nataru, Jasaraharja Putera Siapkan Perlindungan Bagi Masyarakat

Peninjauan infrastruktur penyeberangan di wilayah Banten dan Lampung oleh para pejabat terkait. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Jasaraharja Putera menyiapkan perlindungan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalan selama periode natal dan tahun baru (nataru) 2027. Kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan keselamatan.

Perusahaan BUMN ini sudah melakukan peninjauan langsung infrastruktur penyebarang di Banten dan Lampung. Bersama pemangku kepentingan terkait, pemerintah berusaha memastikan keselamatan mobilitas masyarakat.

Peninjauan dimaksudkan mengecek kesiapan infrastruktur, fasilitas pelabuhan, pengaturan lalu lintas, serta perlindungan keselamatan masyarakat.

“Kesiapan transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru membutuhkan keterlibatan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya memastikan kelancaran perjalanan, tetapi juga bagaimana memberikan kepastian perjalanan dengan aman dan memperoleh perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya," kata Direktur Utama Jasaraharja Putera, Abdul Haris dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11). Baca Juga: Sergey Brin Menangkan Pertarungan Gagalkan Pajak Kekayaan Miliarder California "Sebagai perusahaan asuransi umum, PT Jasaraharja Putera berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya ekosistem transportasi yang mengedepankan keselamatan melalui penyediaan perlindungan asuransi dan layanan yang relevan” imbuhnya.

Kegiatan peninjauan dipimpin oleh Kepala Korlantas Polri didampingi sejumlah pejabat dan pimpinan instansi terkait, antara lain Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Roycke Harry Langie, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Lollan Andy Sutomo dari Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Muhammad Awaluddin beserta Direktur Operasional Ariyandi, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, serta Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo.

Peninjauan lapangan mencakup sejumlah titik strategis di wilayah Lampung dan Banten, di antaranya Pelabuhan BBJ Muara Pilu, Pelabuhan Wika Beton, Pelabuhan Indah Kiat, Pelabuhan BBJ Bojonegara, dan Pelabuhan Pelindo Ciwandan. Kolaborasi lintas sektor diperkuat untuk memastikan seluruh kesiapan infrastruktur dalam keadaan baik. Dengan begitu pengamanan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko dan kendala yang kerap terjadi selama masa Nataru bisa diantisipasi.

Dalam mendukung kenyamanan mobilitas libur akhir tahun, PT Jasaraharja Putera memastikan kesiapan operasional di lini pelayanan masyarakat. Sebanyak 25 Branch Office yang tersebar di seluruh Indonesia dipastikan siaga penuh memberikan layanan kepada masyarakat.

Dukungan layanan ini juga dihadirkan di sejumlah titik penyeberangan dan destinasi wisata melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperluas jangkauan pelayanan serta memberikan kemudahan akses perlindungan asuransi.