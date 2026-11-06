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Penulis: Sabik Aji Taufan
Jumat, 6 November 2026 | 21.21 WIB

Prioritaskan Keselamatan Selama Nataru, Dirut KAI Cek Langsung Perlintasan Sebidang

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Bobby Rasyidin saat meninjau perlintasan sebidang di wilayah Daop 6 Yogyakarta. (dok. KAI) - Image

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Bobby Rasyidin saat meninjau perlintasan sebidang di wilayah Daop 6 Yogyakarta. (dok. KAI)

JawaPos.com - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Bobby Rasyidin memprioritaskan keselamatan rakyat selama periode natal dan tahun baru (nataru) 2027. Peninjauan telah dilakukan ke perlintasan sebidang.

Bobby telah mengunjungi 3 lokasi di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Terdiri dari JPL 707 di Dusun Tapen, Kalurahan Argosari, Kabupaten Bantul; JPL 704 di Bantar Kulon, Kabupaten Kulon Progo; serta JPL 739 di Jalan HOS Cokroaminoto, Tegalrejo, Kota Yogyakarta.

Bobby menegaskan bahwa kesiapan prasarana harus dipastikan melalui pengawasan langsung agar perjalanan kereta api tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat terjaga.

“Keselamatan adalah prioritas. Saya ingin memastikan langsung setiap pekerjaan berjalan baik dan seluruh jajaran KAI siap menghadapi musim hujan serta Angkutan Nataru,” ujar Bobby, Jumat (6/11).

Bobby juga menekankan pentingnya konsistensi seluruh jajaran KAI dalam menjaga keandalan operasional dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

“Fokus saya adalah menjaga keselamatan, dan memastikan pelayanan KAI terus semakin baik. Masyarakat harus mendapatkan layanan terbaik,” tegas Bobby.

Editor: Sabik Aji Taufan
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