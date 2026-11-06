Prioritaskan Keselamatan Selama Nataru, Dirut KAI Cek Langsung Perlintasan Sebidang

JawaPos.com - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Bobby Rasyidin memprioritaskan keselamatan rakyat selama periode natal dan tahun baru (nataru) 2027. Peninjauan telah dilakukan ke perlintasan sebidang.

Bobby telah mengunjungi 3 lokasi di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Terdiri dari JPL 707 di Dusun Tapen, Kalurahan Argosari, Kabupaten Bantul; JPL 704 di Bantar Kulon, Kabupaten Kulon Progo; serta JPL 739 di Jalan HOS Cokroaminoto, Tegalrejo, Kota Yogyakarta.

Bobby menegaskan bahwa kesiapan prasarana harus dipastikan melalui pengawasan langsung agar perjalanan kereta api tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat terjaga.

“Keselamatan adalah prioritas. Saya ingin memastikan langsung setiap pekerjaan berjalan baik dan seluruh jajaran KAI siap menghadapi musim hujan serta Angkutan Nataru,” ujar Bobby, Jumat (6/11).

Bobby juga menekankan pentingnya konsistensi seluruh jajaran KAI dalam menjaga keandalan operasional dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.