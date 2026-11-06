Kemenhub Perkuat Akses Transportasi Udara Jelang Libur Nataru dan Berikan Stimulus Tarif Penerbangan

Ilustrasi kesibukan dan aktivitas di area Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten. (Dok ANTARA/Azmi Samsul M/am)
JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat akses transportasi udara saat libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027 melalui kebijakan stimulus tarif penerbangan yang berlaku untuk periode perjalanan akhir tahun.
"Kebijakan stimulus untuk mendukung keterjangkauan harga tiket pesawat bagi masyarakat," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa terkonfirmasi di Jakarta Kamis (5/11) dikutip dari Antara.
Dia menyampaikan untuk mendukung keterjangkauan harga tiket pesawat bagi masyarakat dilakukan melalui dua instrumen, yaitu pertama Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026. Kedua, pemberian diskon sebesar 50 persen untuk Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U/PSC) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) pada bandara yang dikelola Badan Usaha Bandar Udara dan Pemerintah Daerah.
Serta pengurangan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 50 persen untuk pelayanan jasa kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP-DJPU 237 Tahun 2026.
Lukman menuturkan kebijakan stimulus itu merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara selama libur Natal dan Tahun Baru.
"Melalui kebijakan tersebut, harga tiket pesawat diproyeksikan dapat turun sekitar 11–12 persen. Namun, besaran penurunan harga dapat bervariasi tergantung rute, jadwal penerbangan, komponen tarif, dan ketersediaan kursi," tuturnya.
Lebih lanjut Lukman menjelaskan kebijakan stimulus berlaku untuk periode penerbangan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Dengan periode pembelian tiket mulai 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, sesuai ketentuan yang berlaku.
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