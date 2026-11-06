Spider-Man dan PlayStation 5 Dongkrak Proyeksi Laba Sony Jadi Rp 152,95 Triliun

Kantor pusat Sony Group Corp. di Tokyo. (Kyodo)
JawaPos.com - Sony Group Corp. menaikkan proyeksi laba bersih untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2027 menjadi JPY 1,33 triliun atau sekitar Rp 152,95 triliun. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar JPY 1,21 triliun atau sekitar Rp 139,15 triliun. Kenaikan ini didorong kinerja bisnis film, musik, dan gim yang melampaui ekspektasi.
Perusahaan elektronik dan hiburan asal Jepang itu juga menaikkan proyeksi laba operasional menjadi JPY 1,87 triliun atau sekitar Rp 215,05 triliun, dari perkiraan sebelumnya JPY 1,72 triliun. Target penjualan turut direvisi naik menjadi JPY 13 triliun atau sekitar Rp 1.495 triliun, dari JPY 12,5 triliun. Dilansir dari Kyodo, Jumat (6/11), revisi tersebut mencerminkan kinerja sejumlah lini bisnis Sony yang lebih kuat dari perkiraan.
Dalam enam bulan hingga September 2026, laba bersih Sony melonjak 38,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi JPY 791,76 miliar atau sekitar Rp 91,05 triliun.
Laba operasional naik 42,9 persen menjadi JPY 1,10 triliun atau sekitar Rp 126,5 triliun. Sementara itu, penjualan meningkat 9,4 persen menjadi JPY 6,27 triliun atau sekitar Rp 721,05 triliun.
Khusus kuartal kedua, laba bersih Sony tumbuh menjadi JPY 449,60 miliar atau sekitar Rp 51,7 triliun. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, angkanya tercatat JPY 311,43 miliar.
Laba operasional selama tiga bulan hingga September juga meningkat menjadi JPY 622,33 miliar atau sekitar Rp 71,57 triliun, dari JPY 428,97 miliar pada tahun sebelumnya. Penjualan naik menjadi JPY 3,43 triliun atau sekitar Rp 394,45 triliun, dibandingkan JPY 3,11 triliun.
Sony menyebut segmen film mencatatkan rekor laba operasional kuartalan. Kinerja tersebut diperkirakan masih akan mendapat dorongan dari popularitas film blockbuster "Spider-Man: Brand New Day" yang dirilis secara bersamaan di Jepang dan Amerika Serikat pada akhir Juli.
Perusahaan juga menaruh harapan besar pada sejumlah film besar yang akan datang, termasuk film petualangan aksi asal Amerika Serikat "Jumanji: Open World" dan "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse".
Di bisnis musik, Sony mencatat peningkatan pendapatan dari layanan streaming. Sementara itu, bisnis gim membukukan rekor laba operasional kuartalan.
Kinerja positif di sektor gim didorong tingginya permintaan terhadap "Marvel's Wolverine" setelah diluncurkan untuk konsol PlayStation 5 pada September.
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