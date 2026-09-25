Suno Digugat Sony Music dan Universal Music atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta

JawaPos.com – Perseteruan antara industri musik dan perusahaan kecerdasan buatan kembali memanas.

Menurut laporan Variety, Sony Music Entertainment dan Universal Music Group mengajukan gugatan baru terhadap perusahaan AI pembuat musik Suno di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Massachusetts.

Gugatan setebal 45 halaman tersebut menyoroti model terbaru Suno yang menurut kedua perusahaan rekaman masih menggunakan materi yang sebelumnya diduga diperoleh tanpa izin.

Sony Music dan Universal Music menyoroti keluarga model “v6” milik Suno. Kedua label berpendapat bahwa meskipun Suno mengklaim model baru tersebut tidak lagi melanggar hak cipta, model itu tetap memiliki keterkaitan dengan model sebelumnya yang menjadi objek sengketa.

Menurut Variety, Suno disebut mengakui bahwa model-model terbarunya dilatih menggunakan output dari model terdahulu.

Persoalan lain yang disoroti adalah penggunaan data dari sumber yang tersedia secara publik. Variety melaporkan bahwa Suno sebelumnya mengakui telah mengambil data dari berbagai sumber, termasuk YouTube dan Deezer.

Pihak perusahaan menyatakan metadata pelatihannya tidak mencantumkan nama artis dan mereka terus meningkatkan sistem untuk mendeteksi upaya meniru identitas suara atau gaya artis.