Sasar Kaum Urban Jakarta, UNIQLO Buka Toko ke-78 di Plaza Indonesia

JawaPos.com – Jenama pakaian global asal Jepang, UNIQLO, mengumumkan pembukaan toko ke-78 di Indonesia, di pusat perbelanjaan strategis Plaza Indonesia, Jakarta, pada 27 Mei 2026.
COO PT Fast Retailing Indonesia (UNIQLO Indonesia) Ryohei Sato, mengatakan kehadiran UNIQLO di Plaza Indonesia menjadi salah satu capaian penting bagi kami untuk terus menghadirkan LifeWear Made For All, pakaian UNIQLO yang diciptakan untuk semua orang.
"Kami membuat pakaian yang melampaui semua kategori dan kelompok sosial yang sederhana dan esensial namun universal, sehingga orang dapat dengan bebas memadukannya dengan gaya unik mereka sendiri, dengan cara apa pun yang mereka pilih setiap hari sepanjang tahun,” katanya melalui siaran pers, dikutip Sabtu (30/5).
Plaza Indonesia memiliki relevansi yang kuat dengan filosofi LifeWear Made for All dari UNIQLO, tanpa melihat perbedaan usia, gender, dan juga kalangan tanpa terkecuali, melalui produk LifeWear Masterpiece yang ikonik seperti AIRism, UV Protection yang sangat cocok untuk iklim Indonesia.
Sejalan dengan semangat sustainability serta menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran akan circular fashion pada masyarakat, pada momen spesial ini UNIQLO juga menghadirkan kolaborasi bersama sekolah mode ESMOD Jakarta.
Melalui kolaborasi bertajuk REMAKE PROJECT with ESMOD Jakarta, akan dihadirkan 16 koleksi hasil upcycle dari mahasiswa ESMOD, yang merupakan interpretasi baru dari pakaian donasi UNIQLO menjadi karya fashion kontemporer melalui kreativitas para mahasiswa ESMOD Jakarta.
Deputy Director of Academic Programs ESMOD Jakarta Guillaume Oger menyatakan kebanggannya dapat menjadi salah satu institusi fashion di Indonesia yang bisa berkolaborasi dengan UNIQLO dalam inisiatif upcycling yang mengintegrasikan sustainability dan kreativitas ke dalam praktik nyata. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen kami terhadap pembelajaran yang terhubung langsung dengan industri dan berorientasi pada dampak.
"Melalui proyek seperti ini, mahasiswa ESMOD Jakarta mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan brand global, menerjemahkan ide menjadi karya nyata bahkan sejak masih dalam masa studi," jelasnya.
Melalui kolaborasi ini, UNIQLO ingin menunjukkan bahwa kesadaran akan konsep sustainability dapat dimulai dari langkah sederhana, baik dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dalam keseharian, hingga pilihan terbaik yang bisa menjawab ‘akan sampai dimana perjalanan dari sehelai pakaian ini berakhir’.
UNIQLO Plaza Indonesia juga menghadirkan area khusus di dalam toko yang menampilkan instalasi produk dan informasi dari UKM terpilih dengan memadukan barang lokal dengan pakaian LifeWear bernama #JAKARTANEIGHBORHOOD.
