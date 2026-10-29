Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Penulis: Sabik Aji Taufan
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.21 WIB

Program Pemerintah Harus Bikin UMKM Naik Kelas, Prabowo Diminta Perhatikan Pelaku Usaha Kecil

Ilustrasi UMKM. (Pinterest)

 

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto diminta memastikan program perekonomiannya bisa memberikan manfaat bagi kalangan pelaku usaha kecil. Dengan begitu, UMKM bisa naik kelas.
 
Hal itu dibahas dalam diskusi publik bertajuk Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Hilirisasi dan Masa Depan Industri di Jawa Timur di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
 
Ketua Garda UMKM Malang Raya, Ahmad Fuad Rahman menilai, program pemerintah memiliki tujuan yang baik. Namun, masih ditemukan sejumlah hambatan dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga membutuhkan solusi pemerintah.
 
"Sebetulnya sudah on the track, arahnya ke lebih baik. Hanya tantangannya besar," kata Fuad, Kamis (29/10).
 
 
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan jatah lebih besar kepada UMKM dalam memasok industri nasional. Dengan begitu, produk lokal bisa lebih berkembang.
 
"Kami berharap program pemerintah mampu mendorong UMKM naik kelas, dari industri rumahan menjadi industri menengah yang bisa bermitra dengan industri besar. Contohnya, petani jeruk perlu didekatkan dengan industri pengolahan agar produknya memiliki nilai tambah," jelasnya.
 
Sementara, Pengamat Ekonomi R. Djoni Sudjatmoko mengatakan, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap jalannya program pemerintah. Langkah ini penting untuk mencegah adanya kepentingan terselubung dalam program tersebut.
 
"Arah kebijakan Presiden Prabowo sudah benar, tetapi tantangannya adalah menghadapi kepentingan oligarki dan status quo. Karena itu, masyarakat dan organisasi harus aktif mengawal kebijakan melalui usulan yang konkret dan terperinci," ujar Djoni.
 
Ia menambahkan, pembukaan ruang kerja bagi pelaku usaha daerah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih merupakan kunci utama agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di tingkat pusat.
 
"Apa yang bisa dikerjakan UMKM harus diberikan kepada UMKM agar ekonomi daerah bergerak, lapangan kerja tercipta, dan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat," pungkas Djoni.
 

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Wamen UMKM Helvi Minta Penyaluran KUR di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Dipercepat - Image
Berita Daerah

Wamen UMKM Helvi Minta Penyaluran KUR di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Dipercepat

Rabu, 28 Oktober 2026 | 16.27 WIB

Jangan Cuma Jago Digital, Pemerintah Dorong Pelaku UMKM Perkuat Pemahaman Literasi Keuangan - Image
Bisnis

Jangan Cuma Jago Digital, Pemerintah Dorong Pelaku UMKM Perkuat Pemahaman Literasi Keuangan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.28 WIB

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM Hingga 2028 Mendatang - Image
Nasional

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM Hingga 2028 Mendatang

Senin, 26 Oktober 2026 | 04.11 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore