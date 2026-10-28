Wamen UMKM Helvi Minta Penyaluran KUR di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Dipercepat

JawaPos.com – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi di regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Nusra) masih perlu dipercepat. Berdasarkan catatan penyaluran baru 61 persen dari target yang ditetapkan.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mengatakan, percepatan penyaluran diperlukan untuk mengejar target yang tersisa sekitar dua bulan efektif hingga akhir tahun.

Terutama, untuk mendorong pembiayaan bagi UMKM yang bergerak di sektor produksi dan mendukung program hilirisasi.

“Penyaluran sektor produksi dari target 65 persen kita sudah berhasil ke posisi 65 persen. Tapi, untuk regional ini, kita masih di posisi 61 persen. Ini memang perlu percepatan,” ujar Helvi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama 27 lembaga penyalur KUR di Surabaya, Selasa (27/10/2026).

Kementerian UMKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR mendorong seluruh pihak terkait untuk mengoptimalkan sisa waktu penyaluran.

Helvi menjelaskan, secara nasional penyaluran KUR telah mencapai sekitar 91 persen dari target Rp 290 triliun. Jumlah debitur mencapai sekitar empat juta orang, sedangkan capaian debitur baru telah melampaui target hingga 180 persen.

Menurut dia, percepatan penyaluran KUR perlu melibatkan seluruh penyelenggara pembiayaan, mulai dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), perbankan nasional, hingga Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Percepatan ini tentu harus dilakukan bersama-sama. Bukan hanya Himbara, tetapi juga perbankan nasional dan BPD. Semua harus mengoptimalkan sisa waktu yang ada,” kata Helvi.

Helvi juga mengapresiasi capaian penyaluran KUR di Jawa Timur yang berada di peringkat pertama secara nasional. Nilai penyalurannya telah mencapai sekitar Rp 48 triliun hingga Rp 49 triliun.