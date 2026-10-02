Joumpa Kini Bisa Dipesan di wondr by BNI, Perjalanan Nasabah Jadi Lebih Praktis

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Mobile Banking Integration antara IAS dan BNI pada 30 September 2026 di Kantor Pusat BNI, Jakarta. (Istimewa).
JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkolaborasi dengan InJourney Aviation Services (IAS) menghadirkan layanan airport assistance Joumpa melalui aplikasi wondr by BNI.
Layanan tersebut memungkinkan nasabah memesan pendampingan perjalanan di bandara, mulai dari personal assistant hingga layanan penjemputan dan pengantaran sesuai kebutuhan perjalanan.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Mobile Banking Integration antara IAS dan BNI pada 30 September 2026 di Kantor Pusat BNI, Jakarta.
Penandatanganan dihadiri Direktur Komersial IAS Muchdian Muchlis, Direktur Human Capital Gapura Angkasa A.A. Made Hardika, Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies, Direktur Corporate Banking BNI Agung Prabowo, serta jajaran masing-masing perusahaan.
Direktur Komersial IAS Muchdian Muchlis mengatakan, kerja sama dengan BNI menjadi momentum penting bagi IAS Group yang memasuki tahun kedua perjalanan bisnisnya. Menurutnya, integrasi Joumpa dengan wondr by BNI juga membuka peluang sinergi yang lebih luas ke depan.
"Kami mengapresiasi dukungan BNI yang luar biasa kepada IAS Group. Bagi kami di IAS, kolaborasi ini memiliki arti yang lebih dari sekadar kerja sama komersial, tetapi merupakan bentuk sinergi ekosistem," ujar Muchdian.
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Joumpa merupakan layanan airport assistance yang dikelola PT Gapura Angkasa sebagai anak usaha IAS. Layanan tersebut mencakup pendampingan sejak kedatangan, proses check-in, pengantaran menuju boarding gate, hingga pengambilan bagasi.
Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan perjalanan, termasuk perjalanan bersama keluarga, membawa perlengkapan khusus seperti peralatan golf, maupun perjalanan ibadah.
Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, integrasi Joumpa dengan wondr by BNI menjadi bagian dari upaya BNI memperluas layanan yang dapat diakses nasabah melalui kanal digital.
"Melalui kerja sama ini, kami ingin memberikan kemudahan bagi nasabah BNI dalam mengakses layanan airport assistance Joumpa langsung melalui wondr by BNI. Kehadiran layanan tersebut semakin melengkapi kebutuhan perjalanan nasabah sekaligus memperkuat fungsi wondr sebagai kanal digital yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari," ujar Corina.
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