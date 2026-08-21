BNI wondrX 2026 Hadirkan Solusi Traveling Lengkap, dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona Travel

JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan zona Travel di Hall 10 dalam gelaran BNI wondrX 2026 yang berlangsung di ICE BSD City pada 21–23 Agustus 2026. Zona ini menyediakan beragam kebutuhan perjalanan, mulai dari tiket pesawat, akomodasi, paket perjalanan, layanan paspor, hingga pengajuan visa.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, zona Travel dirancang untuk memudahkan masyarakat mempersiapkan perjalanan dalam satu tempat, baik untuk kebutuhan liburan, perjalanan bisnis, umrah, maupun wisata rohani.

“Melalui BNI wondrX 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih praktis bagi masyarakat. Mulai dari menyiapkan paspor dan visa, membeli tiket serta akomodasi, hingga melengkapi kebutuhan perjalanan dapat dilakukan dalam satu rangkaian layanan,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

BNI menghadirkan sejumlah penawaran selama gelaran berlangsung, antara lain flash sale tiket pesawat Jakarta–Denpasar pulang-pergi mulai Rp1,58 juta dan Jakarta–Kuala Lumpur pulang-pergi mulai Rp1,8 juta.

Pengunjung juga berkesempatan memperoleh cashback transaksi hingga Rp8 juta, fasilitas cicilan 0% hingga 12 bulan, diskon hingga 30% untuk pembelian tiket KAI, serta pengajuan kenaikan sementara limit Kartu Kredit BNI.

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, BNI juga menyediakan layanan pembuatan paspor baru maupun penggantian paspor. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor dengan memilih lokasi “HUT BNI WONDRX 2026 ICE BSD”.

Selain melalui M-Paspor, pengunjung juga dapat melakukan pendaftaran langsung di lokasi acara sesuai dengan kuota yang tersedia setiap hari.

BNI turut menghadirkan program bundling tabungan dengan cashback biaya e-paspor hingga Rp950.000 melalui pembukaan wondr Multicurrency atau Life Goals selama BNI wondrX 2026.