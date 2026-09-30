Darya-Varia Komit Perkuat Produk Halal, Ekspor Tembus Rp 234,05 Miliar di 2025

JawaPos.com – PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Darya Varia) terus memperkuat produk halal, termasuk produksi untuk tujuan ekspor. Sepanjang 2025, perusahaan produk obat-obatan dan kesehatan ini mencatatkan penjualan Rp 234,05 miliar, tumbuh 27 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 184,4 miliar.

Presiden Direktur Darya-Varia, dr. Ian Kloer mengatakan bahwa jaminan halal bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi telah menjadi komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk kesehatan yang aman dan berkualitas.

Atas komitmennya menghadirkan produk halal, Kementerian Perindustrian memberikan dua penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2026 kepada Darya Varia. Penghargaan diterima pada Kamis, 24 September 2026, di ICE BSD, Tangerang, dalam rangkaian penyelenggaraan Halal Indo 2026.

Darya-Varia menerima penghargaan sebagai Perusahaan Industri Kosmetik Halal Terbaik (Subkategori Industri Besar, Terbaik I) dan Perusahaan Industri Farmasi dan Obat Tradisional Halal Terbaik (Subkategori Industri Besar, Terbaik II).

“Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa jaminan halal bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi komitmen kami kepada masyarakat demi menghadirkan produk kesehatan yang aman dan berkualitas,” ujar dr. Ian Kloer.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh lini perusahaan, mulai dari riset dan pengembangan, produksi, pengendalian mutu, hingga distribusi. Disebutkan, 231 SKU produk Darya-Varia yang telah bersertifikat halal.

Selain itu, katanya, seluruh fasilitas pabrik perusahaan telah menerapkan Sistem Jaminan Halal yang dijalankan secara konsisten di setiap tahap produksi, termasuk melalui pemastian bahan dan peralatan yang digunakan memenuhi standar halal. Penerapan standar halal juga menjadi bagian dari pengembangan bisnis perusahaan.

Penghargaan IHYA 2026 juga diberikan di tengah persiapan pelaku industri menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal tahap berikutnya pada 18 Oktober 2026. Ketentuan tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, di antaranya makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, tekstil, alas kaki dan kulit, serta tableware dan glassware.