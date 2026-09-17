Perluas Ekspansi, BOLT Kembangakan Pemasaran di Metro Manila Filipina

BOLD merayakan pencapaiannya dengan melakukan ekspansi usaha ke Metro Manila Filipina. (Istimewa).
JawaPos.com – Produsen makanan hewan BOLT produksi CPPETINDO, memperluas ekspansinya di Filipina melalui peluncuran resmi di Metro Manila.
Langkah ini menjadi bagian penting strategi pertumbuhan regional perusahaan setelah sebelumnya telah hadir di sejumlah wilayah di Filipina.
Kehadiran di ibu kota Filipina sebagai pusat ekonomi sekaligus memperkuat posisi BOLT sebagai salah satu produk pet food asal Indonesia yang terus memperluas jangkauan di pasar yang memiliki komunitas pemilik hewan peliharaan yang terus berkembang.
Tren tersebut mendorong meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kualitas nutrisi, kesehatan, dan kesejahteraan hewan peliharaan.
"Ekspansi ke Metro Manila merupakan tonggak penting dalam perjalanan pertumbuhan BOLT di kawasan Asia Tenggara. Filipina adalah pasar yang memiliki pertumbuhan kepemilikan hewan peliharaan yang cukup pesat dengan menghadirkan pet food berkualitas dan terjangkau ke lebih banyak konsumen," ujar Paulius Juta, CEO CPPETINDO.
Menurut Paulius, perkembangan pet ownership di Filipina turut meningkatkan kebutuhan terhadap produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat.
Ekspansi BOLT di Filipina didukung oleh penguatan jaringan pemasaran dan distribusi melalui kemitraan eksklusif dengan A.D. Gothong, produsen bahan makanan yang berbasis di Cebu.
Kemitraan ini menjadi bagian dari strategi perluasan distribusi BOLT secara bertahap ke berbagai wilayah di Filipina, mencakup Luzon, Visayas, dan Mindanao.
"Ekspansi di Metro Manila bukan sekadar memperluas pasar. Kolaborasi dengan mitra lokal diharapkan dapat menghadirkan akses yang lebih luas terhadap nutrisi berkualitas sekaligus berkontribusi dalam membangun ekosistem perawatan hewan peliharaan yang semakin baik," pungkas Paulius.
BOLT menghadirkan berbagai pilihan makanan kucing dan anjing dalam bentuk dry food maupun wet food yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada setiap tahap kehidupan hewan peliharaan.
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