Setiap Interaksi, Jadi Cerita”, Kawan Lama Group Hadirkan Apresiasi di Hari Pelanggan Nasional 2026

JawaPos.com – Setiap pelanggan memiliki kebutuhan dan cara berbelanja yang berbeda. Ada yang lebih menyukai datang langsung ke toko untuk melihat, mencoba produk, berkonsultasi dengan staf di toko, hingga bertransaksi secara offline. Ada pula, pelanggan yang gemar menemukan inspirasi secara digital, mencari penawaran menarik, hingga menyelesaikan transaksi belanja secara online.

Bagi Kawan Lama Group, beragam momen tersebut menjadi bagian dari hubungan yang terus terjalin dengan pelanggan. Di Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 ini, semangat tersebut diwujudkan melalui “Setiap Interaksi, Jadi Cerita”.

Sebagai kelompok usaha multisektor, Kawan Lama Group hadir melalui lebih dari 30 merek usaha yang bergerak dalam enam pilar bisnis, yaitu Industrial & Commercial, Consumer Retail, Food & Beverage, Property & Hospitality, Commercial Technology, serta Manufacturing & Engineering.

Didukung lebih dari 1.500 toko dan 33 pusat perbelanjaan/mal yang jumlahnya terus bertambah, keberadaan ekosistem tersebut memungkinkan Kawan Lama Group melayani beragam kebutuhan, mulai dari rumah tangga, hobi, gaya hidup, hingga aktivitas bisnis masyarakat Indonesia.

Bagi pelanggan, hubungan dengan Kawan Lama Group tidak berhenti hanya pada produk yang dibeli. Pengalaman tersebut hadir melalui berbagai touchpoint, mulai dari konsep dan suasana toko yang nyaman, kemudahan menemukan produk, pelayanan dari staf toko, informasi dan rekomendasi yang relevan, hingga kesempatan mencoba produk baru, turut menjadi bagian dari perjalanan tersebut.

Di saat yang sama, perkembangan kanal digital juga memberikan alternatif bagi pelanggan untuk mencari produk dan melakukan transaksi dengan lebih praktis sesuai kebutuhan.

“Setiap interaksi adalah kesempatan bagi Kawan Lama Group untuk menjadi bagian dari cerita hidup pelanggan. Karena itu, kami terus berupaya menghadirkan pelayanan dan pengalaman yang relevan dan beragam, baik saat pelanggan berinteraksi secara langsung maupun melalui kanal digital,” ujar Adeline Ausy, Strategic Marketing Services Director Kawan Lama Group.

Momentum Harpelnas 2026 juga dirayakan oleh Kawan Lama Group dengan berbagai penawaran khusus sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan.

Sejumlah merek usaha Kawan Lama Group, di antaranya AZKO, INFORMA, INFORMA Electronics, Toys Kingdom, PET KINGDOM, SELMA, ATARU, NEKA, tidak ketinggalan F&B Indonesia melalui Chatime, Chatime Atealier, Cupbop, Go! Go! CURRY - Genki No Minamoto, Gindaco, dan 88 Seoul. Pelanggan juga dapat menikmati berbagai promo melalui ruparupa serta penawaran dari bank dan financial partner.