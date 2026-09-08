Setiap Interaksi, Jadi Cerita”, Kawan Lama Group Hadirkan Apresiasi di Hari Pelanggan Nasional 2026

Kawan Lama Group hadir melalui lebih dari 30 merek usaha yang bergerak dalam enam pilar bisnis, yaitu Industrial & Commercial, Consumer Retail, Food & Beverage, Property & Hospitality, Commercial Technology, serta Manufacturing & Engineering. (Istimewa).
JawaPos.com – Setiap pelanggan memiliki kebutuhan dan cara berbelanja yang berbeda. Ada yang lebih menyukai datang langsung ke toko untuk melihat, mencoba produk, berkonsultasi dengan staf di toko, hingga bertransaksi secara offline. Ada pula, pelanggan yang gemar menemukan inspirasi secara digital, mencari penawaran menarik, hingga menyelesaikan transaksi belanja secara online.
Bagi Kawan Lama Group, beragam momen tersebut menjadi bagian dari hubungan yang terus terjalin dengan pelanggan. Di Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 ini, semangat tersebut diwujudkan melalui “Setiap Interaksi, Jadi Cerita”.
Sebagai kelompok usaha multisektor, Kawan Lama Group hadir melalui lebih dari 30 merek usaha yang bergerak dalam enam pilar bisnis, yaitu Industrial & Commercial, Consumer Retail, Food & Beverage, Property & Hospitality, Commercial Technology, serta Manufacturing & Engineering.
Didukung lebih dari 1.500 toko dan 33 pusat perbelanjaan/mal yang jumlahnya terus bertambah, keberadaan ekosistem tersebut memungkinkan Kawan Lama Group melayani beragam kebutuhan, mulai dari rumah tangga, hobi, gaya hidup, hingga aktivitas bisnis masyarakat Indonesia.
Bagi pelanggan, hubungan dengan Kawan Lama Group tidak berhenti hanya pada produk yang dibeli. Pengalaman tersebut hadir melalui berbagai touchpoint, mulai dari konsep dan suasana toko yang nyaman, kemudahan menemukan produk, pelayanan dari staf toko, informasi dan rekomendasi yang relevan, hingga kesempatan mencoba produk baru, turut menjadi bagian dari perjalanan tersebut.
Di saat yang sama, perkembangan kanal digital juga memberikan alternatif bagi pelanggan untuk mencari produk dan melakukan transaksi dengan lebih praktis sesuai kebutuhan.
“Setiap interaksi adalah kesempatan bagi Kawan Lama Group untuk menjadi bagian dari cerita hidup pelanggan. Karena itu, kami terus berupaya menghadirkan pelayanan dan pengalaman yang relevan dan beragam, baik saat pelanggan berinteraksi secara langsung maupun melalui kanal digital,” ujar Adeline Ausy, Strategic Marketing Services Director Kawan Lama Group.
Momentum Harpelnas 2026 juga dirayakan oleh Kawan Lama Group dengan berbagai penawaran khusus sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan.
Sejumlah merek usaha Kawan Lama Group, di antaranya AZKO, INFORMA, INFORMA Electronics, Toys Kingdom, PET KINGDOM, SELMA, ATARU, NEKA, tidak ketinggalan F&B Indonesia melalui Chatime, Chatime Atealier, Cupbop, Go! Go! CURRY - Genki No Minamoto, Gindaco, dan 88 Seoul. Pelanggan juga dapat menikmati berbagai promo melalui ruparupa serta penawaran dari bank dan financial partner.
Dari kebutuhan yang ditemukan di toko hingga transaksi yang dilakukan secara online, dari bantuan yang diberikan hingga penawaran yang dinikmati, setiap momen menjadi bagian dari cerita yang berbeda bagi setiap pelanggan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju