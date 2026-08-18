Citilink kembali Layani Rute Penerbangan Palembang-Bandung

Pesawat maskapai Citilink di Terminal 1, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (14/03/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Maskapai Citilink Indonesia kembali melayani rute penerbangan Palembang-Bandung pulang-pergi mulai Selasa (18/8), sebagai upaya memperkuat konektivitas antara Sumatera Selatan dan Jawa Barat.
General Manager Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Ahmad Syaugi Shahab mengatakan, penerbangan perdana dengan nomor QG 842 rute Palembang (PLM)-Bandung (BDO) diberangkatkan dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada pukul 06.10 WIB dengan membawa 131 penumpang.
Sementara penerbangan QG 843 dengan rute Bandung-Palembang dijadwalkan berangkat pada pukul 09.00 WIB dengan jumlah 122 penumpang.
"Kami sangat mengapresiasi Citilink yang kembali membuka rute Palembang-Bandung. Animo masyarakat terlihat sangat tinggi pada penerbangan perdana hari ini," katanya, dikutip Selasa (18/8).
Menurut dia, tingginya jumlah penumpang pada penerbangan perdana menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses penerbangan langsung antara Palembang dan Bandung.
Dengan kembali beroperasinya rute tersebut, masyarakat dari kedua wilayah dapat melakukan perjalanan langsung tanpa harus transit di kota lain.
"Dengan re-operate rute Bandung ini, kami berharap dapat semakin menggerakkan sektor ekonomi, pariwisata, bisnis, dan pendidikan antara Sumatera Selatan dan Jawa Barat," ujarnya.
Pihaknya siap mendukung kelancaran operasional Citilink dan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa penerbangan.
Kembali dibukanya rute Palembang-Bandung diharapkan menjadi penghubung yang mempererat mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah.
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Jawa Pos
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