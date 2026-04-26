Wajib Coba! Kuliner Street Food Legendaris Jakarta yang Bikin Anda Sah Jadi Anak Ibu Kota, Unik dan Tidak Ada Di Kota Lain

Ilustrasi Gultik/YouTube @10bestid
JawaPos.com- Jajanan street food selalu menarik untuk diburu. Mulai dari tempat hidden gem sampai yang sudah melegenda. Street food selalu menghadirkan pengalaman wisata kuliner yang berbeda.
Salah satu street food yang paling ikonik adalah street food khas Ibu Kota Jakarta. Berbagai kuliner viral dan nusantara bisa ditemukan di sini, yang masing-masing tersaji dengan cita rasa khas yang unik dari setiap sudut kota.
Jika anda sedang berada di Jakarta dan ingin merasakan sensasi menjadi anak Ibu Kota, ada berbagai rekomendasi street food yang wajib anda coba.
Melansir dari kanal YouTube @10bestid, streetfood ini auto membuat anda sah menjadi warga Jakarta setelah anda cicipi semuanya.
Gultik Blok M
Gultik merupakan makanan yang sudah melekat dengan kota Jakarta. Terletak di kawasan Blok M, gultik dijajakan di sepanjang jalan. Gultik merupakan makanan berkuah dengan daging sapi dan disiram kuah gulai. Satu porsi gultik dijual dengan porsi kecil, dan dibanderol dengan harga mulai dari Rp 10.000. Porsi gultik inilah yang membuat pengunjung ingin nambah lagi dan lagi, ditambah dengan berbagai lauk pendamping seperti sate usus dan ati.
Roti Bakar Eddy
Roti bakar Eddy sudah buka banyak cabang di Jakarta. Roti Eddy tersedia dalam berbagai varian rasa, mulai dari yang manis sampai yang gurih. Roti bakar ini dibakar menggunakan arang,sehingga mendapatkan rasa smokey yang khas, dan cocok dihidangkan dalam berbagai suasana.
Warmindo Abang Adek
Warmindo abang adek merupakan surga kuliner bagi pecinta pedas. Warung ini menyediakan mie favori berbagai rasa dengan aneka ragam toping, dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan dengan selera. Anda bisa request level kepedasan maksimal, dengan jumlah cabai 100 biji.
Bubur Ayam Barito
Bubur ayam barito adalah fenomena makanan di Jakarta. Bubur ayam barito disajikan dengan porsi bar-bar, full topping mulai dari kacang yang gurih, potongan cakwe yang banyak, sampai suwiran ayam yang berlimpah.
