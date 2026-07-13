Langkah Autokirim Hadirkan API Ekspedisi Indonesia Dukung E-Commerce dan UMKM

JawaPos.com – Pertumbuhan e-commerce Indonesia terus meningkat seiring tingginya aktivitas belanja online masyarakat. Kondisi ini membuat pelaku usaha membutuhkan sistem pengiriman yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi agar mampu memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan.

Melihat kebutuhan tersebut, Autokirim menghadirkan API Ekspedisi Indonesia yang memungkinkan perusahaan melakukan integrasi pengiriman ke berbagai jasa ekspedisi hanya melalui satu kali integrasi. Solusi ini memudahkan bisnis menghubungkan website, aplikasi, ERP, CRM, maupun sistem internal dengan berbagai layanan logistik tanpa harus melakukan integrasi secara terpisah.

"Autokirim ingin mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia melalui teknologi logistik yang memudahkan proses pengiriman. Kami ingin perusahaan dapat menjalankan operasional lebih cepat, efisien, dan terintegrasi," ujar Rizky Ardiansyah, CEO Autokirim.

API Autokirim dirancang untuk berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari website e-commerce, online shop, aplikasi mobile, ERP, CRM, social commerce, distributor, hingga perusahaan yang rutin mengirim dokumen, sampel produk, maupun paket operasional ke seluruh Indonesia.

Melalui satu kali integrasi, pengguna dapat memanfaatkan berbagai fitur seperti API cek ongkir, API buat resi otomatis, API tracking resi real-time, pengiriman massal (bulk shipment), notifikasi status pengiriman, hingga dashboard logistik terpusat untuk memantau seluruh aktivitas pengiriman.

"Proses integrasi kami dibuat mudah, cepat, dan gratis sehingga perusahaan dapat langsung menggunakan layanan tanpa biaya integrasi. Kami ingin developer maupun tim IT dapat mengimplementasikan API dalam waktu singkat," kata Rizky.

Kebutuhan terhadap Shipping API Indonesia akan terus meningkat seiring semakin banyak perusahaan yang membangun ekosistem digitalnya sendiri.

"Saat ini banyak bisnis telah memiliki website, aplikasi, ERP, maupun CRM sendiri. Tantangannya adalah bagaimana seluruh sistem tersebut dapat terhubung dengan berbagai ekspedisi tanpa harus melakukan integrasi satu per satu. API Ekspedisi Autokirim hadir sebagai solusi integrasi pengiriman yang mudah, cepat, dan gratis," ujarnya.

Rizky menambahkan bahwa Autokirim tidak hanya berfokus sebagai penyedia teknologi, tetapi juga ingin menjadi infrastruktur logistik digital yang mendukung pertumbuhan UMKM, brand, perusahaan e-commerce, hingga korporasi di Indonesia.