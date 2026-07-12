BNI Tebar Promo di Puspa Nuswantara 2026, Dorong Transaksi Digital UMKM Batik

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan berbagai promo bagi pengunjung Puspa Nuswantara 2026 yang berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center (JICC), Senayan, pada 8–12 Juli 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan berbagai promo bagi pengunjung Puspa Nuswantara 2026 yang berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center (JICC), Senayan, pada 8–12 Juli 2026. Promo tersebut dihadirkan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang berbelanja batik sekaligus mendorong transaksi digital di sektor UMKM kreatif.
Puspa Nuswantara 2026 mengusung tema “Rupa Makna Tambal Nusantara” dengan tagline “Asli Batiknya, Asli Harganya, dan Asli Perajinnya.” Pameran ini menjadi ruang bagi perajin dan pelaku UMKM batik dari berbagai daerah untuk memperkenalkan produk unggulan sekaligus memperkuat posisi batik asli Indonesia di pasar domestik.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, promo yang dihadirkan BNI melengkapi ekosistem pembayaran digital di Puspa Nuswantara 2026 melalui penyediaan mesin EDC dan QRIS di tenant pameran.
“BNI ingin menghadirkan kemudahan bertransaksi sekaligus berbagai keuntungan bagi masyarakat yang berbelanja selama Puspa Nuswantara 2026. Melalui solusi digital dan beragam promo yang kami hadirkan, kami berharap transaksi menjadi semakin praktis, aman, dan memberikan manfaat lebih bagi nasabah maupun para pelaku UMKM batik,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.
Selama pameran berlangsung, pengunjung dapat menikmati cashback Rp100.000 untuk setiap transaksi minimal Rp1 juta menggunakan Kartu Debit maupun Kartu Kredit BNI. Untuk pengguna Kartu Debit BNI, promo berlaku bagi 30 transaksi pertama selama periode program dengan registrasi menggunakan kode promo “Puspa26”. Sementara itu, cashback untuk Kartu Kredit BNI tersedia tanpa kuota.
BNI juga memberikan penawaran bagi pengguna QRIS wondr by BNI berupa voucher MAP senilai Rp50.000 dengan minimum transaksi Rp300.000. Promo tersebut berlaku untuk transaksi menggunakan sumber dana Tabungan BNI maupun Kartu Kredit BNI pada merchant yang menggunakan EDC atau QRIS BNI, serta tersedia bagi 50 pengguna pertama setiap hari selama acara berlangsung.
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Selain promo cashback dan voucher, BNI menghadirkan fasilitas cicilan 0% tenor tiga bulan untuk transaksi minimal Rp1 juta menggunakan Kartu Kredit BNI di seluruh tenant yang didukung EDC BNI. Fasilitas ini diberikan untuk memberikan fleksibilitas bagi pengunjung dalam bertransaksi selama pameran.
BNI juga menyediakan cashback hingga Rp800.000 bagi nasabah yang mengajukan Kartu Kredit BNI melalui aplikasi wondr by BNI. Promo yang berlangsung hingga 31 Juli 2026 tersebut berlaku bagi 800 pengajuan pertama, baik untuk nasabah baru maupun nasabah eksisting, dengan memenuhi ketentuan program.
Bagi masyarakat yang membuka rekening tabungan melalui aplikasi wondr by BNI selama Puspa Nuswantara 2026, BNI turut memberikan reward hingga Rp180.000 atau satu koper eksklusif. Program ini berlaku bagi nasabah baru yang membuka rekening di booth BNI, melakukan aktivasi aplikasi, serta menyelesaikan transaksi finansial sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
Okki menambahkan, rangkaian promo tersebut merupakan bagian dari upaya BNI menghadirkan pengalaman transaksi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, program ini juga memperkuat ekosistem pembayaran digital di berbagai sektor, termasuk industri kreatif dan UMKM.
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