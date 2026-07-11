PRSU Ditargetkan Dongkrak Pasar UMKM, Perluas Jejaring Bisnis Berkelanjutan 

Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM melakukan kunjungan kerja ke PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) di Medan. (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) menjadi wadah perluasan pasar dan jejaring bisnis bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kontrak dagang berkelanjutan.

Terkait hal itu, Komisi VII DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) di Medan, Sumatera Utara. Mereka melihat jalannya PRSU 2026 sekaligus mengevaluasi sinergi pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Kunjungan ini turut didampingi oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, dan jajaran PT PPSU. Rombongan Komisi VII DPR RI meninjau langsung kawasan penyelenggaraan PRSU 2026 yang menghadirkan pameran pembangunan, bazar UMKM, festival kuliner, pertunjukan seni budaya, serta beragam kegiatan ekonomi kreatif.

“Penyelenggaraan PRSU tahun depan harus lebih semarak lagi. Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian UMKM sebagai mitra Komisi VII DPR RI harus memberikan dukungan penuh,” ujar Evita, Jumat (10/7).

Komisi VII DPR RI menerims berbagai informasi mengenai tata kelola PT PPSU sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola kawasan PRSU, penyelenggaraan PRSU 2026, serta peluang kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian UMKM untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

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Sejak diselenggarakan mulai 3 Juli 2026, PRSU menghadirkan pameran pembangunan dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara serta perwakilan Penang, Malaysia. Perhelatan tersebut juga diramaikan bazar produk UMKM, festival kuliner, pameran otomotif dan elektronik, wahana keluarga, pertunjukan seni budaya, serta konser musik yang melibatkan pegiat seni lokal dan nasional.

Kegiatan ini dijadikan sebagai sarana promosi produk unggulan lokal. Selain itu, terdapat hiburan bagi masyarakat.

Keberadaan paviliun kabupaten dan kota memberikan ruang bagi setiap daerah untuk memperkenalkan potensi investasi, destinasi pariwisata, produk unggulan, serta kekayaan budaya kepada masyarakat dan calon investor.

Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Reghi Perdana mengatakan, PRSU bisa dijadikan sarana bagi pelaku UMKM untuk memperkuat daya saing. Oleh karena itu, perlu ada perluasan pasar UMKM.

“PRSU merupakan contoh acara daerah yang dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi. Hal terpenting bukan hanya jumlah pengunjung atau nilai transaksi selama pameran, melainkan bagaimana kegiatan ini mampu menciptakan peluang usaha baru, memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta membangun jejaring bisnis yang berkelanjutan bagi UMKM,” kata Reghi.

Menurutnya, penyelenggaraan PRSU ke depan perlu diarahkan agar memberikan dampak ekonomi yang semakin terukur bagi pengusaha UMKM. Salah satu langkah yang dapat dikembangkan adalah menjadikan kegiatan business matching sebagai bagian penting dalam rangkaian PRSU.

Forum tersebut diharapkan dapat mempertemukan produsen lokal dengan calon pembeli, distributor, agregator, serta mitra usaha dari pasar nasional maupun internasional.

“Tahun depan dapat diselenggarakan business matching sebagai bagian dari agenda utama PRSU. Skemanya perlu diperluas, tidak sekadar business to customer, tetapi juga business to business sehingga berpeluang menghasilkan kontrak dagang dalam skala lebih besar dan berkelanjutan,” pungkas Reghi.