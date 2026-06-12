Jelang Libur Sekolah, Jasa Marga Minta Warga Akses One Call Center 133 Untuk Informasi Lalu Lintas Real Time

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersiap menghadapi lonjakan lalu lintas jelang periode libur sekolah pada Juni dan Juli 2026. Perusahaan akan memperkuat layanan berbasis kebutuhan pengguna jalan melalui One Call Center 133.

Melalui layanan ini, Jasa Marga memberikan respons secara real-time terhadap laporan masyarakat. Untuk menunjang hal itu, perusahaan menghadirkan customer experience di setiap titik perjalanan pengguna jalan tol.

“Jasa Marga senantiasa berupaya menghadirkan layanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Melalui One Call Center 133, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses saat sebelum, selama, maupun setelah perjalanan. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran mobilitas dan menciptakan perjalanan lancar, aman dan nyaman," ujar Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono, Jumat (12/6).

Layanan ini bisa memberikan penanganan kondisi darurat di tengah perjalanan. Selain itu, masyarakat bisa mengakses informasi kondisi lalu lintas terkini, pemberlakuan rekayasa lalu lintas, hingga informasi tarif tol.

Sistem One Call Center 133 terintegrasi secara penuh dengan pusat kendali operasional dan pemantauan lalu lintas berbasis teknologi di Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC). Dengan adanya integrasi ini, Jasa Marga memastikan setiap petugas dapat memberikan validasi kondisi lajur serta estimasi penanganan kendala di lapangan secara cepat dan akurat.

Layanan One Call Center 133 sudah diberlakukan sejak Maret 2026. Perubahan ini demi memudahkan masyarakat mengingat nomor layanan.

Hingga Mei 2026, efektivitas layanan ini terbukti sangat tinggi dengan mencatatkan sebanyak 99.029 interaksi pelanggan. Bahkan, pada periode Idul Fitri 2026 lalu, volume interaksi meningkat hingga 120,51 persen dibandingkan dengan periode normal.