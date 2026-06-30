Cetak Pendapatan Usaha Rp 2,88 Triliun, DEPO Bagikan Dividen Rp 10,2 Miliar

JawaPos.com – PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Senin (29/6). Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui seluruh agenda yang diajukan perseroan.

Antara lain, pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2025, penggunaan laba bersih, penunjukan akuntan publik, perubahan susunan pengurus perseroan, serta laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

Di tengah dinamika ekonomi global dan persaingan industri yang semakin kompetitif, perseroan berhasil mempertahankan kinerja usaha yang solid sepanjang tahun 2025. DEPO membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 2,88 triliun, meningkat 2,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,82 triliun.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan penjualan organik di berbagai wilayah operasional perseroan, dengan kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari Bali.

Perseroan juga mencatatkan laba kotor sebesar Rp 584,2 miliar, meningkat dibandingkan Rp 557,3 miliar pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp 77,0 miliar.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, RUPST menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 1,5 per saham atau dengan nilai total Rp 10,2 miliar.

Selain itu, perseroan menetapkan pembentukan dana cadangan sebesar Rp 5,0 miliar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sementara sisanya akan dicatat sebagai laba ditahan guna mendukung pengembangan usaha ke depan.

Susunan Direksi Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang efektif berlaku mulai 1 Juli 2026. Henryanto Komala ditunjuk sebagai Direktur Utama Perseroan, sementara Kambiyanto Kettin diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan.