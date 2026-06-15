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Novia Herawati
Selasa, 16 Juni 2026 | 04.41 WIB

Libur Tahun Baru Islam, Penumpang Kereta di Daop 8 Surabaya Sudah Tembus 188 Ribu Orang

Situasi di Stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kereta api jarak jauh di Daop 8 Surabaya kembali normal pasca tragedi KRL - KA Argo, Kamis (30/4). (Humas KAI Daop 8 Surabaya) - Image

Situasi di Stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kereta api jarak jauh di Daop 8 Surabaya kembali normal pasca tragedi KRL - KA Argo, Kamis (30/4). (Humas KAI Daop 8 Surabaya)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya mencatat lonjakan mobilitas masyarakat menjelang libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, yang jatuh pada Selasa, 16 Juni 2026 besok. 

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan secara kumulatif pada libur panjang Tahun Baru Islam, 12 - 16 Juni 2026, sebanyak 188.404 penumpang memadati stasiun wilayah tersebut.

"Jumlah tersebut terdiri dari 94.293 penumpang yang berangkat dari dan 94.111 penumpang tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 8 Surabaya," ujar Mahendro dalam keterangannya, Senin (15/6).

Berdasarkan data sementara, pada Senin (15/6), stasiun-stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya diperkirakan melayani 33.536 penumpang. Rinciannya, 15.513 penumpang berangkat dan 18.023 penumpang tiba di sejumlah stasiun.

Angka tersebut masih berpotensi meningkat hingga malam hari. Sebab, jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api masih berlangsung menjelang libur peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

"Kepadatan penumpang juga telah terjadi sejak Jumat (12/6) hingga Minggu (14/6). Dalam tiga hari tersebut, KAI Daop 8 Surabaya melayani total 128.958 penumpang di berbagai stasiun," sambungnya. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 66.125 pelanggan tercatat berangkat menggunakan kereta api. Sementara itu, 62.833 pelanggan lainnya merupakan penumpang yang tiba di wilayah Daop 8 Surabaya.

Kemudian pada Selasa (16/6), KAI Daop 8 Surabaya memperkirakan sebanyak 25.860 pelanggan akan menggunakan layanan kereta api. Jumlah itu terdiri dari 12.655 penumpang berangkat dan 13.205 penumpang tiba.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan perjalanan dengan kereta api agar dapat merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket lebih awal," pungkas Mahendro.

KAI Daop 8 Surabaya berkomitmen memastikan operasional perjalanan kereta api selama masa libur panjang berlangsung aman dan lancar dengan dukungan petugas serta fasilitas yang telah disiapkan. (*)

Editor: Bintang Pradewo
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