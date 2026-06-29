Antisipasi Ancaman PHK 55 Ribu Buruh, Pemerintah Tahan Harga Gas HGBT di Angka USD 6,5-7

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (ANTARA)
JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan tidak menaikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) ditengah gejolak geopolitik dunia yang membuat harga energi dunia melonjak.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan keputusan untuk menahan harga gas yang masuk dalam kategori HGBT dilakukan setelah rapat bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
“Yang pertama untuk HGBT tetap di angka 6,5 sampai dengan 7 Dolar per MMBTU dan ini adalah rapat kilat kami dengan Pertamina dengan Pak Simon dan Pak Arif sebagai direktur PGN,”ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/6).
Bahlil mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan industri nasional, melindungi kepastian berusaha, serta memastikan pengelolaan gas bumi nasional tetap mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendapat laporan ribuan buruh terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) massal atau sebanyak 55 ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri.
Dasco mengatakan, DPR akan memfasilitasi Pertamina untuk berkomunikasi dengan para buruh secepatnya. Sehingga perwakilan buruh bisa duduk bersama untuk mencari solusi.
”Mungkin kita bisa duduk sehari, dua hari ini juga, dengan perwakilan dari teman-teman buruh satu-dua nanti mewakili supaya kita bisa cari jalan keluar,” tegasnya.
Dia memastikan, pertemuan semua pihak terkait akan berlangsung dalam waktu dekat. Sehingga persoalan yang muncul tidak berlarut dan bisa segera dicari jalan keluar.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!