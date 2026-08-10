Bahlil Jadi Menteri Ketiga dengan Kinerja Terbaik, Hanya Kalah Dari Purbaya dan Teddy Indra

JawaPos.com - Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam tiga besar sebagai Menteri dengan kinerja terbaik. Tingkat kepuasan publik mencapai 32 persen.

Bahlil hanya kalah dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meraih 42,8 persen, dan Sekretaris Negara Teddy Indra Wijaya dengan 33,5 persen.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan, penilaian kinerja para Menteri memiliki hubungan dengan popularitas tokoh tersebut. Oleh karena itu, Bahlil menjadi salah satu yang menonjol dibanding nama lainnya.

"Temuan survei juga mencerminkan dinamika opini publik yang terus berkembang. Persepsi masyarakat terhadap pemerintah, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden, serta pilihan politik terhadap partai dan tokoh nasional menjadi bagian dari potret yang disajikan dalam survei IPO periode ini,“ ujar Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah dalam keterangannya, Senin (10/8).

Dedi mengungkap, Bahlil juga menduduki peringkat ketiga dalam kategori popularitas. Sebanyak 32,8 persen responden mengaku mengetahui atau mengenal nama Bahlil.

Raihan Bahlil ini hanya kalah dari Purbaya Yudhi Sadewa di posisi pertama dengan popularitas sebesar 43,5 persen dan Seskab Teddy Indra Wijaya pada posisi kedua dengan 41,0 persen.

Popularitas Bahlil juga tercatat lebih tinggi dibandingkan sejumlah figur lainnya, seperti Agus Harimurti Yudhoyono 30,4 persen, sedangkan Zulkifli Hasan berada di angka 26,1 persen.

Sementara, pada kategori persepsi masyarakat terhadap kinerja Menteri yang kurang baik pada posisi pertama diduduki oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan angka 51,8 persen. Posisi berikutnya ditempati Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dengan 48,5 persen, dan ketiga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tercatat sebesar 4,5 persen.