Bukukan Pendapatan Rp 4,848 Triliun di 2025, DFI Nusantara Tetap Fokus Inovasi dan Penuhi Kebutuhan Pelanggan

Presiden Direktur PT DFI Retail Nusantara Tbk, Hadrianus Wahyu Trikusumo (Tengah).
JawaPos.com - Grup ritel modern PT DFI Retail Nusantara Tbk (HERO) terus memperkuat posisi Guardian dan IKEA sebagai merek terpercaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perseroan berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui tata kelola perusahaan yang baik dalam pencapaian nilai jangka panjang.
Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur PT DFI Retail Nusantara Tbk menyatakan, "Kinerja Tahun Buku 2025 menjadi tahun yang menunjukkan kekuatan strategi kami dalam membangun bisnis yang lebih relevan, mudah diakses, dan berkelanjutan. Melalui Guardian dan IKEA, kami terus menghadirkan nilai bagi pelanggan guna menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia."
Perusahaan yang mengoperasikan Guardian dan IKEA Indonesia, menyampaikan kinerja perseroan tahun buku 2025 tercatat peningkatan kinerja operasional dan keuangan yang didorong oleh disiplin eksekusi, inovasi, serta fokus yang kuat pada kebutuhan pelanggan.
Sepanjang 2025, perseroan berhasil membukukan penjualan sebesar Rp 4,848 triliun, tumbuh 7 persen dibanding tahun 2024. Sementara laba bersih yang dihimpun pada 2025 sebesar Rp 160 miliar dibanding tahun 2024 yang masih membukukan rugi bersih sebesar Rp 6 miliar.
Guardian terus memperkuat posisinya sebagai peritel Health & Beauty terpercaya di Indonesia dengan menghadirkan produk dan layanan berkualitas yang mendukung kebutuhan kesehatan, kecantikan, dan wellness pelanggan.
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Guardian berfokus pada peningkatan aksesibilitas melalui pengembangan omnichannel, berbagai program keterlibatan pelanggan, serta peluang lisensi yang memungkinkan Guardian menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Head of Finance Guardian Indonesia, Melia Asmita Natawidjaja, menyatakan, “Strategi pertumbuhan Guardian berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan kepercayaan pelanggan. Seiring dengan perluasan jangkauan kami, fokus utama Guardian tetap pada penciptaan nilai dan pengalaman terbaik bagi pelanggan.”
Sementara IKEA mengembangkan kapabilitas omnichannel untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih seamless dan memudahkan pelanggan mengakses berbagai produk dan layanan IKEA. Selain kinerja bisnis, Indonesia memainkan peran yang semakin penting dalam rantai pasok global IKEA melalui inisiatif ‘Made in Indonesia’, yang menunjukkan kontribusi manufaktur Indonesia yang semakin besar di pasar internasional.
Managing Director IKEA Indonesia, Charlie Landale, menyatakan, “Prioritas kami adalah menjadikan IKEA semakin mudah diakses, terjangkau, dan relevan bagi masyarakat Indonesia. Di saat yang sama, kami bangga dapat memperkuat kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global IKEA melalui pengadaan lokal dan inisiatif ’Made in Indonesia’. Kami percaya bahwa pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan penciptaan peluang dan dampak positif bagi masyarakat.”
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