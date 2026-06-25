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Dimas Choirul
Kamis, 25 Juni 2026 | 19.11 WIB

Jakarta Fair Kemayoran 2026 Jadi Wadah Produk Dalam Negeri Unjuk Gigi

Pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2026/(Istimewa). - Image

Pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2026/(Istimewa).

JawaPos.com - Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka pada Kamis (11/6/2026) di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat. Penyelenggaraan tahunan yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta ini Kembali hadir sebagai acara pameran dan hiburan terbesar di Indonesia.

Kehadiran ajang tahunan Jakarta Fair Kemayoran ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, memperluas peluang bisnis, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar nasional.

PT Difan Prima Paint, produsen cat semprot terbesar di Indonesia  kembali meramaikan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 dengan menghadirkan rangkaian produk unggulan dan inovasi terbaru yang mendukung kebutuhan pengecatan dan perawatan kendaraan. 

Melalui brand Diton, perusahaan menghadirkan solusi yang lebih lengkap bagi konsumen, mulai dari produk cat semprot hingga produk perawatan kendaraan dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Selain menampilkan berbagai produk andalan, Diton juga menghadirkan program promosi menarik dan kompetisi kreatif yang dapat diikuti oleh seluruh pengunjung.

Tidak hanya menghadirkan produk, Diton juga menyediakan layanan konsultasi gratis bagi pengunjung. Layanan ini dihadirkan untuk membantu pengunjung memperoleh pemahaman mengenai teknik pengecatan, pemilihan produk yang sesuai, serta perawatan kendaraan yang efektif sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Marketing Communication Dept Head PT Difan Prima Paint, Karina Ghaizany, mengatakan bahwa Jakarta Fair Kemayoran 2026 merupakan momentum strategis bagi perusahaan untuk memperkenalkan inovasi sekaligus mempererat hubungan dengan konsumen.

"Jakarta Fair Kemayoran selalu menjadi ajang penting bagi Diton untuk bertemu langsung dengan konsumen dari berbagai daerah. Melalui kehadiran kami tahun ini, Diton ingin menunjukkan komitmennya sebagai one stop solution untuk kebutuhan pengecatan dan perawatan kendaraan," ujar Karina.

Diton juga menawarkan promo khusus berupa diskon 10 persen untuk seluruh produk selama pameran berlangsung. Pengunjung yang melakukan pembelian minimal Rp150.000 berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif melalui program lucky wheel yang tersedia di booth Diton dan berkesempatan mendapatkan Diton Lubricant Penetration yaitu pelumas serbaguna.

Tidak hanya berfokus pada penjualan, Diton juga mengajak generasi kreatif untuk berpartisipasi dalam Diton Digital Creative Competition yang terdiri dari Creative Daily Vlog dan Best Story Competition. Melalui kompetisi ini, pengunjung diajak untuk membagikan pengalaman mereka selama berada di booth Diton dengan mengunggah konten kreatif di media sosial dengan menandai akun Instagram resmi @ditonspraypaint dan @ditonpremium. Peserta berkesempatan memenangkan total hadiah jutaan rupiah.

Selama Jakarta Fair Kemayoran 2026 berlangsung, pengunjung dapat mengunjungi Booth Diton di Hall A2 Nomor 30 untuk melihat langsung produk terbaru dan unggulan, menikmati promo special, serta mengikuti berbagai aktivitas menarik yang telah disiapkan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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