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Sabik Aji Taufan
Rabu, 17 Juni 2026 | 20.26 WIB

Jasaraharja Putera Lindungi Pengunjung Jakarta Fair 2026, Setiap Orang Dapat Rp 10 Juta Jaminan Kecelakaan

Potret Jakarta Fair 2026. (Istimewa)

 

JawaPos.com - PT Jasaraharja Putera memberikan asuransi perlindungan bagi seluruh pengunjung Jakarta Fair 2026. Setiap pengunjung akan diberi pertanggungan risiko kecelakaan hingga Rp 10 juta sesuai ketentuan polis.
 
Melalui perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri, Jasaraharja Putera ingin memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung ke Jakarta Fair. Terlebih gelaran ini akan menarik pengunjung dalam jumlah besar.
 
Gelaran ini juga menghadirkan ribuan pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga perusahaan nasional dan internasional. Kondisi ini yang memantik Jasaraharja Putera untuk hadir.
 
Tingginya mobilitas dan antusiasme pengunjung selama penyelenggaraan acara menjadikan aspek keselamatan dan kenyamanan sebagai prioritas. Adamya asuransi akan membuat pengunjung lebih terlindungi.
 
 
“Jakarta Fair merupakan salah satu event terbesar di Indonesia yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dari berbagai daerah. Kehadiran Asuransi Kecelakaan Diri bagi seluruh pengunjung Jakarta Fair 2026 merupakan bentuk komitmen kami untuk memastikan masyarakat dapat menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan rasa aman dan nyaman," kata Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6).
 
Haris menyampaikan, perlindungan ini merupakan kerja sama  antara penyelengara dan pihaknya. Perlindungan ini juga mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan aktivitas publik. 
 
"Semangat melayani sepenuh hati menjadi landasan kami dalam menghadirkan perlindungan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap perlindungan ini dapat memberikan ketenangan sehingga pengunjung dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir,” imbuhnya. 
 
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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