Perkuat Daya Saing Global Lewat Ekspor Produk Unggulan Obat ke Afganistan

Pelepasan ekspor produk obat-obatan PT Indofarma (Persero) Tbk ke Afganistan. (Istimewa).
JawaPos.com – Langkah penguatan industri obat-obatan yang kini terus didorong pemerintah tidak sekedar memperkuat pengembangan produk bahan baku obat di dalam negeri, tetapi juga mendorong produk obat-obatan Indonesia tembus ke pasar ekspor. Terbaru, PT Indofarma (Persero) Tbk berhasil memperkuat kinerja perusahan lewat ekspor produk obat ke Afganistan.
Langkah mengembangkan pasar internasional yang dilakukan Indofarma dilakukan dengan merealisasikan ekspor sebanyak lima kontainer sebagai bagian dari strategi perusahaan memperkuat kinerja dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Direktur Indofarma Sahat Sihombing melakukan pelepasan ekspor didamping Komisaris Indofarma, Didi Agus Mintadi, Direktur Operasional, Andi Prazos serta Kepala Departemen Komersial Nasional Institusi PT Bio Farma (Persero), Arif Rahmawan Afandi.
"Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di pasar ekspor, Indofarma akan terus memperluas jangkauan pasar internasional, memperkuat kualitas produk, serta menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat, pemegang saham, dan bangsa Indonesia. Kami meyakini bahwa produk farmasi nasional memiliki kemampuan untuk bersaing dan memperoleh kepercayaan di pasar global," ujar Direktur Utama INDOFARMA, Sahat Sihombing.
Sebagai bagian dari ekosistem Bio Farma Group, Indofarma memperoleh dukungan melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan pengembangan kapabilitas bisnis untuk meningkatkan daya saing industri kesehatan nasional dan global.
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“Dengan terealisasinya ekspor ini merupakan bentuk kepercayaan Internasional kepada Indonesia, khususnya Industri Farmasi Indonesia dan juga wujud nyata mendukung Kesehatan Dunia“ sambung Kepala Departemen Komersial Nasional Institusi PT Bio Farma (Persero), Arif Rahmawan Afandi.
Komisaris Indofarma, Didi Agus Mintadi menilai bahwa keberhasilan mempertahankan aktivitas ekspor di tengah proses transformasi dan restrukturisasi perusahaan merupakan indikator positif atas daya saing dan keberlangsungan bisnis perusahaan.
"Ekspor memiliki nilai strategis yang melampaui aspek komersial semata. Selain memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa negara dan memperkuat posisi produk farmasi Indonesia di pasar internasional, keberlanjutan pasar ekspor juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses restrukturisasi dan penguatan fundamental perusahaan," pungkas Didi Agus Mintadi.
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