ELSA Tebar Dividen Lebih Besar capai Rp 323 Miliar, Sebagian Laba untuk Ekspansi Bisnis

JawaPos.com - PT Elnusa Tbk (ELSA), bagian dari Subholding Upstream Pertamina, menetapkan pembagian dividen tunai senilai Rp 323 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang berlangsung di Jakarta, Senin (8/6). Keputusan tersebut mencerminkan upaya Perseroan untuk terus memberikan imbal hasil kepada pemegang saham sembari menjaga keberlanjutan pertumbuhan usaha.

Nilai dividen yang dibagikan setara dengan 45 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk, atau sebesar Rp 44,29 per saham. Besaran tersebut meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan kinerja dan profitabilitas perusahaan.

Sepanjang 2025, Elnusa membukukan laba bersih sebesar Rp 718 miliar dengan total pendapatan usaha mencapai Rp 14,5 triliun. Pencapaian ini ditopang oleh meningkatnya aktivitas pada segmen jasa hulu migas, pertumbuhan bisnis distribusi dan logistik energi, serta kontribusi berbagai inovasi teknologi yang diterapkan perusahaan.

Selain membagikan dividen, Perseroan juga menetapkan alokasi sebesar Rp 395 miliar atau 55 persen dari laba bersih sebagai laba ditahan. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha, memperkuat struktur keuangan, serta mendorong investasi di bidang teknologi dan peningkatan kemampuan operasional.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Elnusa terus melakukan berbagai inisiatif penguatan daya saing melalui modernisasi peralatan, digitalisasi proses bisnis, dan pengembangan teknologi energi.

Beberapa inovasi yang menjadi fokus perusahaan antara lain In-Line Inspection (ILI), Hydraulic Fracturing, Pertasolven, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan efisiensi dan membuka peluang bisnis baru.

Di pasar internasional, Elnusa juga memperluas jejak bisnisnya melalui pelaksanaan proyek survei seismik maritim di Thailand dan penjajakan peluang di kawasan Afrika Utara. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sumber pendapatan perusahaan sekaligus memperluas cakupan pasar di luar Indonesia.

Corporate Secretary Elnusa, Rustam Aji, menyampaikan bahwa kenaikan dividen yang diberikan tahun ini menjadi indikator keyakinan manajemen terhadap prospek usaha Perseroan.