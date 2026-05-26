Pabrik Kulkas Terbesar di Indonesia Resmi Beroperasi, Kapasitas Tembus 2 Juta Unit

JawaPos.com - Midea meresmikan fasilitas produksi kulkas terbesar di Indonesia di kawasan industri Suryacipta, Karawang. Perusahaan elektronik tersebut bahkan mengajak para dealer utama untuk melihat langsung operasional pabrik sebagai bagian dari penguatan kerja sama bisnis sekaligus menunjukkan kemampuan manufaktur lokal yang terus berkembang.

Peresmian fasilitas ini menambah deretan investasi manufaktur Midea di Indonesia setelah sebelumnya membangun pabrik air conditioner (AC) pada 2024 dan fasilitas produksi mesin cuci pada 2025. Pabrik terbaru tersebut menjadi fasilitas pertama di Indonesia yang mampu memproduksi side-by-side refrigerator dan chest freezer dalam satu kawasan produksi terpadu.

Berdiri di atas lahan lebih dari 150 ribu meter persegi di Karawang, pabrik ini dirancang memiliki kapasitas produksi lebih dari dua juta unit setiap tahun.

Dengan kapasitas sebesar itu, fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi salah satu pusat produksi kulkas terbesar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus mendukung ekspor ke berbagai negara. Skala produksi tersebut juga menjadikan fasilitas ini sebagai pabrik kulkas terbesar di Indonesia.

Langkah investasi tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat industri manufaktur nasional, meningkatkan investasi asing, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri. Dengan memperluas fasilitas produksi di Indonesia, Midea berharap dapat ikut memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu basis produksi elektronik rumah tangga di kawasan Asia Tenggara.

President Director PT Midea Electronics Indonesia, Jack Ding menegaskan pembangunan pabrik ini merupakan bentuk komitmen jangka panjang perusahaan untuk tumbuh bersama konsumen dan mitra bisnis di Indonesia.

“Pabrik ini menjadi simbol komitmen jangka panjang Midea di Indonesia. Kami ingin menghadirkan produk berkualitas lebih baik, pengiriman yang lebih fleksibel, layanan yang lebih cepat, serta fitur-fitur yang semakin relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia,” ujar Jack Ding saat peresmian pabrik di Karawang, dikutip Selasa (26/5).

Melalui penguatan fasilitas produksi dalam negeri, Midea juga menargetkan efisiensi rantai pasok yang lebih baik, distribusi produk yang semakin cepat, serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal. Strategi ini sekaligus diarahkan untuk memperbesar tingkat kandungan lokal pada produk elektronik yang dipasarkan di Indonesia.