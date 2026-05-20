Bisnis Mobil Bekas Moncer, ASLC Bidik Pertumbuhan Double Digit pada 2026

JawaPos.com - PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (ASLC) menargetkan pertumbuhan kinerja dua digit sepanjang 2026. Optimisme tersebut ditopang oleh performa kuat lini bisnis mobil bekas melalui Caroline.id yang terus memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan.

“Pendapatan Caroline.id pada kuartal pertama tahun ini tumbuh 51 persen YoY. Mengingat kontribusi Caroline.id yang sangat besar terhadap total pendapatan Perseroan, kinerja segmen penjualan mobil bekas yang sangat mengesankan ini memberi landasan yang sangat kuat bagi optimisme kami dalam melihat prospek kinerja tahun ini,” ujar Presiden Direktur PT Autopedia Sukses Lestari Tbk, Jany Candra di Jakarta, Selasa (19/5).

Untuk mendukung target tersebut, Perseroan menyiapkan belanja modal (capex) sekitar Rp15 miliar hingga Rp20 miliar yang akan digunakan untuk ekspansi bisnis. Pada tahun ini, ASLC berencana membuka dua hingga tiga cabang baru Caroline.id di wilayah Jakarta maupun Jawa Barat.

“Untuk penentuan lokasi dan pelaksanaan ekspansi ini, kami masih mempertimbangkan berbagai hal, termasuk di dalamnya kondisi ekonomi dan perkembangan geopolitik,” imbuh Jany.

Di sisi lain, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Selasa (19/5) di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 1 per saham atau senilai total Rp 12,7 miliar. Keputusan tersebut didukung oleh capaian kinerja Perseroan sepanjang 2025 serta hasil kuartal pertama 2026 yang dinilai positif.

Selain pembagian dividen, RUPST juga menyetujui aksi pembelian kembali saham (buyback) hingga maksimal 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Langkah ini dilakukan salah satunya untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham ASLC.

Pada kuartal I 2026, ASLC membukukan pendapatan sebesar Rp 283,6 miliar atau tumbuh 27,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, laba bersih perusahaan tercatat mencapai Rp7,4 miliar.