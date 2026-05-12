Dari Keresahan Penjahit Lokal, UMKM Binaan BNI 'Polka Clothes' Menjahit Peluang di Industri Wastra 

Layanan nasabah di KCP BNI di Jakarta. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)
JawaPos.com – Berawal dari keresahan melihat penjahit langganannya sepi pesanan, Wiwin Istanti tak pernah menyangka langkah kecil yang dilakukannya justru berkembang menjadi sebuah usaha fesyen berbasis wastra bernama Polka Clothes.
Baru dirintis sekitar Maret tahun lalu, usaha wanita 57 tahun itu kini mulai dikenal lewat desain busana yang menggabungkan berbagai kain nusantara, mulai dari batik Pekalongan, Sumatera Barat, hingga tenun Baduy.
“Awalnya sebenarnya tidak sengaja. Saya memang suka menjahitkan baju. Suatu ketika penjahit saya mengeluh karena sepi orderan. Dari situ saya bilang, ‘Kalau gitu mau nggak jahit baju-baju?’ Nah spontan mulai dari situ,” ujar Wiwin saat diwawancarai Jawapos.com, Kamis (7/5).
Menurut Wiwin, keunikan produknya terletak pada perpaduan berbagai motif dan kain tradisional dalam satu busana. Hampir setiap produk yang dibuat memiliki sentuhan kain polkadot sebagai identitas merek.
“Bajunya selalu kombinasi. Tidak monoton satu batik saja. Bisa dipadukan dengan tenun atau kain lain, dan selalu ada kain polkadotnya. Makanya namanya Polka,” katanya.
Wiwin mengaku, pada awal merintis usaha dirinya belum berani menggunakan modal besar. Ia memilih membangun usaha secara perlahan dengan modal pribadi sambil melihat respons pasar.
Di tengah proses tersebut, BNI justru menjadi pihak pertama yang membeli produk buatannya. Kedekatan itu bermula dari obrolan santai karena Wiwin sendiri merupakan nasabah BNI.
“Kebetulan saya nasabah BNI. Waktu ngobrol mereka lihat produk saya lalu beli. Jadi BNI bisa dibilang pembeli pertama produk Polka,” tuturnya.
