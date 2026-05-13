Saham ANTAM Keluar dari Small Cap MSCI, Manajemen Tegaskan Fundamental Tetap Solid

JawaPos.com – PT ANTAM (Persero) Tbk buka suara setelah saham berkode ANTM resmi keluar dari indeks MSCI Global Small Cap. Merespons hal itu, Corporate Secretary ANTAM Wisnu Danandi Haryanto memastikan fundamental bisnis perusahaan tetap solid.

Bahkan, ia memastikan bahwa di tengah dinamika pasar global tersebut, arah strategis perseroan jangka panjang tidak berubah. Adapun perubahan komposisi indeks global merupakan hal yang wajar dalam mekanisme pasar modal internasional.

Menurut dia, evaluasi indeks dipengaruhi berbagai faktor mulai dari market structure, market accessibility, likuiditas, hingga peninjauan berkala oleh penyedia indeks global.

“ANTAM memandang dinamika pasar sebagai bagian dari mekanisme pasar modal global yang wajar. Perseroan tetap fokus menjaga fundamental bisnis, memperkuat operational excellence, serta memastikan keberlanjutan strategi pertumbuhan jangka panjang,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5).

Lebih lanjut, Wisnu menegaskan, keluarnya saham ANTM dari MSCI Small Cap tidak mengubah fokus perusahaan dalam menjalankan strategi hilirisasi mineral dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Perseroan memastikan berbagai proyek strategis, termasuk pengembangan rantai pasok baterai kendaraan listrik berbasis nikel, tetap berjalan sesuai rencana.

Selain menjaga pertumbuhan bisnis, ANTAM juga terus memperkuat kualitas tata kelola perusahaan dan transparansi kepada investor domestik maupun global.

Menurut Wisnu, aspek transparency, disclosure, serta investor engagement menjadi faktor penting dalam memperkuat daya tarik investasi jangka panjang Perseroan di pasar internasional.