Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
R. Nurul Fitriana Putri
Kamis, 14 Mei 2026 | 05.41 WIB

Saham ANTAM Keluar dari Small Cap MSCI, Manajemen Tegaskan Fundamental Tetap Solid

PT ANTAM (Persero) Tbk buka suara setelah saham berkode ANTM resmi keluar dari indeks MSCI Global Small Cap. (dok. ANTM) - Image

PT ANTAM (Persero) Tbk buka suara setelah saham berkode ANTM resmi keluar dari indeks MSCI Global Small Cap. (dok. ANTM)

JawaPos.com – PT ANTAM (Persero) Tbk buka suara setelah saham berkode ANTM resmi keluar dari indeks MSCI Global Small Cap. Merespons hal itu, Corporate Secretary ANTAM Wisnu Danandi Haryanto memastikan fundamental bisnis perusahaan tetap solid.

Bahkan, ia memastikan bahwa di tengah dinamika pasar global tersebut, arah strategis perseroan jangka panjang tidak berubah. Adapun perubahan komposisi indeks global merupakan hal yang wajar dalam mekanisme pasar modal internasional.

Menurut dia, evaluasi indeks dipengaruhi berbagai faktor mulai dari market structure, market accessibility, likuiditas, hingga peninjauan berkala oleh penyedia indeks global.

“ANTAM memandang dinamika pasar sebagai bagian dari mekanisme pasar modal global yang wajar. Perseroan tetap fokus menjaga fundamental bisnis, memperkuat operational excellence, serta memastikan keberlanjutan strategi pertumbuhan jangka panjang,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5).

Lebih lanjut, Wisnu menegaskan, keluarnya saham ANTM dari MSCI Small Cap tidak mengubah fokus perusahaan dalam menjalankan strategi hilirisasi mineral dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Perseroan memastikan berbagai proyek strategis, termasuk pengembangan rantai pasok baterai kendaraan listrik berbasis nikel, tetap berjalan sesuai rencana.

Selain menjaga pertumbuhan bisnis, ANTAM juga terus memperkuat kualitas tata kelola perusahaan dan transparansi kepada investor domestik maupun global.

Menurut Wisnu, aspek transparency, disclosure, serta investor engagement menjadi faktor penting dalam memperkuat daya tarik investasi jangka panjang Perseroan di pasar internasional.

“Perseroan juga terus meningkatkan kualitas public disclosure, memperkuat engagement dengan investor institusi global, serta aktif berpartisipasi dalam berbagai forum investasi internasional,” jelasnya.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Harga Emas Antam Rabu, 13 Mei 2026: Turun Rp 20.000 Jadi Rp 2.839.000 Per Gram - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam Rabu, 13 Mei 2026: Turun Rp 20.000 Jadi Rp 2.839.000 Per Gram

Rabu, 13 Mei 2026 | 16.15 WIB

Harga Emas Antam Selasa, 12 Mei 2026: Naik Rp 40.000 Jadi Rp 2.859.000 Per Gram - Image
Finance

Harga Emas Antam Selasa, 12 Mei 2026: Naik Rp 40.000 Jadi Rp 2.859.000 Per Gram

Selasa, 12 Mei 2026 | 17.50 WIB

Harga Emas Antam Senin, 11 Mei 2026: Turun Rp 20.000 Jadi Rp 2.819.000 Per Gram - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam Senin, 11 Mei 2026: Turun Rp 20.000 Jadi Rp 2.819.000 Per Gram

Senin, 11 Mei 2026 | 19.31 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore