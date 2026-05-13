Harga Emas Antam Rabu, 13 Mei 2026: Turun Rp 20.000 Jadi Rp 2.839.000 Per Gram

Ilustrasi emas antam. (Dok/Jawa Pos)
JawaPos.com - Harga emas Antam tercatat turun sebesar Rp 20.000 menjadi Rp 2.839.000 per gram pada perdagangan Rabu (13/5). Harga tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp 2.859.000 per gram, pada perdagangan Selasa (12/5).
Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam paling murah ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp 1.469.500. Harga emas ukuran 5 gram tercatat Rp 14.010.000.
Begitu juga harga emas Antam untuk harga untuk emas ukuran 10 gram tercatat sebesar Rp 27.940.000. Lalu, emas ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp 69.685.000.
Selanjutnya, emas Antam berukuran 50 gram ditawarkan seharga Rp 139.205.000. Kemudian, emas Antam dengan berat 100 gram dibanderol Rp 278.260.000. Sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp2.779.600.000.
Harga yang turun juga berlaku untuk penjualan kembali atau buyback sebesar Rp 20.000 menjadi Rp 2.656.000 per gram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan buyback sebelumnya yang dikenakan Rp 2.676.000 per gram.
Jika masyarakat ingin menjual emas koleksinya akan dikenakan harga senilai Rp 2.656.000 per gram. Bagi pemilik emas batangan yang telah dibeli sejak November tahun 2022 atau sekitar tiga tahun ke belakang, maka harga jual yang diperoleh sangat menguntungkan alias cuan.
Baca Juga:Pegadaian Gelar Operasi Katarak Gratis, 300 Peserta Ikuti Screening dan 125 Orang Jalani Operasi
Pasalnya, harga emas pada 26 November 2022 berada di level Rp 936.000 per gram. Jika saja memiliki 5 gram dengan harga beli mencapai Rp 4.680.000, apabila dijual saat ini maka akan laku sebesar Rp 13.280.000 (belum termasuk pajak).
Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh secara total dari penjualan 5 gram emas Antam tahun 2022 tersebut sebesar Rp 8.600.000.
Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Rabu (13/5) dari 0,5 gram hingga 1.000 gram di BELM - Setiabudi One, Jakarta Selatan:
- Harga emas 0,5 gram: Rp1.469.500
- Harga emas 1 gram: Rp2.839.000
- Harga emas 2 gram: Rp5.628.000
- Harga emas 3 gram: Rp8.424.000
- Harga emas 5 gram: Rp14.010.000
- Harga emas 10 gram: Rp27.940.000
- Harga emas 25 gram: Rp69.685.000
- Harga emas 50 gram: Rp139.205.000
- Harga emas 100 gram: Rp278.260.000
- Harga emas 250 gram: Rp695.340.000
- Harga emas 500 gram: Rp1.390.400.000
- Harga emas 1.000 gram: Rp2.779.600.000.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam