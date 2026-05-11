Gaikindo Ungkap Penjualan Mobil Naik Tajam 55 Persen pada April 2026

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) mengumumkan data penjualan mobil pada April 2026. Total kendaraan yang mampu dijual pun mengalami kenaikan signifikan dibanding April 2025 atau year-on-year (yoy).

Seperti terlihat pada data terbaru Gaikindo yang diterima oleh JawaPos.com, Senin (11/5), total kendaraan yang mampu dijual secara wholesales yakni 80.776 atau naik 55 persen secara yoy jika dibandingkan April 2025 yang mencatat penjualan 52.108 unit.

Bahkan, penjualan mobil secara retail juga mengalami kenaikan 30,2 persen dengan angka 75.730 secara yoy jika dibandingkan dengan April 2025 yang mencatat penjualan 58.174 unit.

Sementara itu, jika dilihat pada penjualan secara bulanan atau month-to-month (mtm), penjualan mobil secara wholesales juga naik 31,8 persen. Penjualan pada April 2026 berada di angka 80.776 unit, berbeda dengan Maret 2026 yang mampu menjual 61.268 unit.

Hal yang sama juga terjadi dengan penjualan mtm secara retail sales, penjualan mobil naik tipis 13,7 persen dan berada di angka 75.730 unit pada April 2026. Angka ini terpaut tipis dengan penjualan Maret 2026 yang mampu menjual 66.595 unit.

Di sisi lain, secara keseluruhan penjualan wholesales periode Januari-April 2026 juga mengalami kenaikan 12,5 persen dengan angka 297.787 unit. Hal ini turun dibanding periode yang sama pada 2025 yang catatkan 257.647 penjualan.