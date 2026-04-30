Jangan Cuma Copas Resume! Ini Rahasia Surat Lamaran Ideal agar Cepat Dipanggil Wawancara

JawaPos.com - Menulis surat lamaran kerja sering kali menjadi momen yang mendebarkan sekaligus membingungkan. Padahal, dokumen ini adalah tiket emas yang menentukan apakah Anda akan dipanggil wawancara atau justru berakhir di tumpukan berkas yang diabaikan.

Banyak pelamar melakukan kesalahan dengan hanya menyalin isi resume ke dalam surat lamaran. Padahal, resume memberi tahu perekrut tentang apa yang Anda lakukan, sementara surat lamaran menceritakan siapa Anda dan mengapa Anda adalah solusi bagi masalah mereka.

Dilansir dari YourTango, Kamis (30/4), surat lamaran yang memikat memberikan sentuhan manusiawi yang tidak bisa diberikan oleh data kaku di resume. Sebagai mantan pemimpin sumber daya manusia, saya selalu membaca surat lamaran karena di sanalah kepribadian dan antusiasme pelamar terlihat jelas.

Berikut adalah 10 langkah praktis menyusun surat lamaran kerja ideal agar Anda sukses mendapatkan pekerjaan impian.

1. Riset Nama Penerima

Hindari penggunaan kata sapaan yang terlalu umum jika memungkinkan. Mencari tahu nama manajer rekrutmen menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang gigih dan teliti dalam memecahkan masalah. Gunakan LinkedIn atau situs resmi perusahaan untuk riset. Jika tetap buntu, sapaan "Kepada Manajer Rekrutmen" masih jauh lebih baik daripada tanpa nama sama sekali.

2. Gunakan Nada Bicara yang Tepat

Jangan terjebak dalam gaya bahasa yang terlalu kaku dan formal kecuali Anda melamar di instansi yang sangat tradisional. Cobalah untuk tetap profesional namun tetap hangat dan seperti sedang bercakap-cakap. Strategi terbaik adalah menyesuaikan gaya bahasa Anda dengan budaya perusahaan yang tercermin di situs web mereka.

3. Buat Paragraf Pembuka yang "Menendang"