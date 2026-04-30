Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Kamis, 30 April 2026 | 16.00 WIB

Jangan Cuma Copas Resume! Ini Rahasia Surat Lamaran Ideal agar Cepat Dipanggil Wawancara

Ilustrasi lamaran kerja / sumber: Freepik

JawaPos.com - Menulis surat lamaran kerja sering kali menjadi momen yang mendebarkan sekaligus membingungkan. Padahal, dokumen ini adalah tiket emas yang menentukan apakah Anda akan dipanggil wawancara atau justru berakhir di tumpukan berkas yang diabaikan.

Banyak pelamar melakukan kesalahan dengan hanya menyalin isi resume ke dalam surat lamaran. Padahal, resume memberi tahu perekrut tentang apa yang Anda lakukan, sementara surat lamaran menceritakan siapa Anda dan mengapa Anda adalah solusi bagi masalah mereka.

Dilansir dari YourTango, Kamis (30/4), surat lamaran yang memikat memberikan sentuhan manusiawi yang tidak bisa diberikan oleh data kaku di resume. Sebagai mantan pemimpin sumber daya manusia, saya selalu membaca surat lamaran karena di sanalah kepribadian dan antusiasme pelamar terlihat jelas.

Berikut adalah 10 langkah praktis menyusun surat lamaran kerja ideal agar Anda sukses mendapatkan pekerjaan impian.

1. Riset Nama Penerima

Hindari penggunaan kata sapaan yang terlalu umum jika memungkinkan. Mencari tahu nama manajer rekrutmen menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang gigih dan teliti dalam memecahkan masalah. Gunakan LinkedIn atau situs resmi perusahaan untuk riset. Jika tetap buntu, sapaan "Kepada Manajer Rekrutmen" masih jauh lebih baik daripada tanpa nama sama sekali.

2. Gunakan Nada Bicara yang Tepat

Jangan terjebak dalam gaya bahasa yang terlalu kaku dan formal kecuali Anda melamar di instansi yang sangat tradisional. Cobalah untuk tetap profesional namun tetap hangat dan seperti sedang bercakap-cakap. Strategi terbaik adalah menyesuaikan gaya bahasa Anda dengan budaya perusahaan yang tercermin di situs web mereka.

3. Buat Paragraf Pembuka yang "Menendang"

Jangan sekadar menulis "Saya ingin melamar...". Tunjukkan koneksi emosional Anda dengan visi perusahaan. Perekrut menyukai pelamar yang memiliki minat tulus pada produk atau layanan mereka.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore