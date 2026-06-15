Ramalan Zodiak Minggu Ini: Keuangan dan Karier 15 - 21 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi ramalan keuangan dan karier. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bagi Virgo, ini adalah minggu yang tepat untuk mengatur rekening, meninjau kembali anggaran, atau melunasi tunggakan.

Sedangkan keseimbangan tetap menjadi kekuatan finansial terbesar Scorpio.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak keuangan dan karier pada 15 hingga 21 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Pengakuan mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari yang Anda inginkan, tetapi jangan salah mengartikan keheningan sebagai kurangnya kemajuan.

Teruslah menyempurnakan pekerjaan Anda alih-alih mengejar popularitas.

Anda mungkin menyadari bahwa pertumbuhan finansial bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak uang, tetapi juga berbelanja lebih bijak.