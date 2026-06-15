Ramalan Zodiak Minggu Ini: Keuangan dan Karier 15 - 21 Juni 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

ilustrasi ramalan keuangan dan karier. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Minggu ini Sagitarius mungkin akan lebih sedikit memikirkan pengeluaran dan lebih banyak memikirkan kreasi.

Sementara uang dan ketenangan pikiran Pisces tampaknya sangat berkaitan minggu ini.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak keuangan dan karier pada 15 hingga 21 Juni 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Sebuah proyek yang sebelumnya sudah Anda anggap selesai mungkin tiba-tiba muncul kembali.

Kali ini, situasinya tampak berbeda. Alih-alih bertanya mengapa proyek itu gagal sebelumnya, tanyakan apakah waktunya akhirnya tepat.

Minggu ini Anda mungkin akan lebih sedikit memikirkan pengeluaran dan lebih banyak memikirkan kreasi.