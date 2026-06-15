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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 15.38 WIB

Ramalan Zodiak Minggu Ini: Keuangan dan Karier 15 - 21 Juni 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

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ilustrasi ramalan keuangan dan karier. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Minggu ini Sagitarius mungkin akan lebih sedikit memikirkan pengeluaran dan lebih banyak memikirkan kreasi.

Sementara uang dan ketenangan pikiran Pisces tampaknya sangat berkaitan minggu ini.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak keuangan dan karier pada 15 hingga 21 Juni 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Sebuah proyek yang sebelumnya sudah Anda anggap selesai mungkin tiba-tiba muncul kembali.

Kali ini, situasinya tampak berbeda. Alih-alih bertanya mengapa proyek itu gagal sebelumnya, tanyakan apakah waktunya akhirnya tepat.

Minggu ini Anda mungkin akan lebih sedikit memikirkan pengeluaran dan lebih banyak memikirkan kreasi.

Sebuah ide, keterampilan, atau proyek sampingan pada akhirnya bisa menjadi sumber pendapatan tambahan jika diberi perhatian yang konsisten.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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