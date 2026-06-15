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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 15.19 WIB

Ramalan Zodiak Minggu Ini: Keuangan dan Karier 15 - 21 Juni 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, Cancer

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ilustrasi ramalan keuangan dan karier. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Minggu ini Aries mungkin ditawari tanggung jawab kerja tambahan dan menerimanya bisa jadi langkah yang cerdas. 

Di sisi lain, pekerjaan tampaknya berjalan dengan ritme yang nyaman dan itu memberi Taurus keuntungan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak keuangan dan karier pada 15 hingga 21 Juni 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Minggu ini Anda mungkin ditawari tanggung jawab kerja tambahan dan menerimanya bisa jadi langkah yang cerdas. 

Ini bisa mengingatkan Anda bahwa karier dibangun selama bertahun-tahun, bukan hari.

Uang mungkin tidak datang dari tempat yang Anda harapkan.

Pembayaran yang tertunda, insentif yang tertunda, atau pembicaraan tentang pendapatan di masa depan bisa tiba-tiba menjadi penting.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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