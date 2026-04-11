Daftar 13 Startup dengan Pertumbuhan Tertinggi 2026, Dirilis Endeavor Indonesia

JawaPos.com - Endeavor Indonesia merilis daftar Endeavor Outliers 2026 yang menyoroti 13 perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dari Indonesia dan Singapura. Ketigabelas perusahaan ini dinilai mampu bertahan dan terus berkembang di tengah dinamika global industri startup.

Managing Director Endeavor Indonesia Monika Rudijono mengatakan, perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut merupakan kelompok dengan kinerja terbaik yang mampu menjaga pertumbuhan sekaligus ketahanan bisnis.

“Para Outliers (perusahaan dengan pertumbuhan tinggi) dari Indonesia menjadi pengingat bahwa membangun bisnis berskala besar dari Indonesia bukan hanya mungkin, bahkan di tengah berbagai tantangan, serta ditentukan oleh keberanian para founder dan koneksi mentor,” kata Monika dikutip dari Antara, Jumat (10/4).

Ia menjelaskan, pengakuan tersebut diberikan kepada sekitar 10 persen perusahaan dengan performa terbaik dari jaringan global Endeavor yang mencakup lebih dari 3.000 wirausaha di lebih dari 50 negara.

Pengakuan itu tidak hanya didasarkan pada skala bisnis, tetapi juga kemampuan para pendiri dalam menghadapi ketidakpastian, mengelola risiko, serta membangun perusahaan yang berkelanjutan.

Secara global, Endeavor mencatat Outliers 2026 mencakup 238 perusahaan, termasuk 93 unicorn (startup dengan valuasi di atas USD 1 miliar) dan lima decacorn (startup dengan valuasi di atas USD 10 miliar) dengan total pendanaan lebih dari USD 31 miliar dalam tiga tahun terakhir.

Hal tersebut menunjukkan kelompok perusahaan dengan pertumbuhan tinggi berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital lintas pasar.

Di Indonesia, founder atau pendiri perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Kopi Kenangan yang didirikan Edward Tirtanata dan James Prananto, Kredivo oleh Umang Rustagi dan Akshay Garg, Chickin oleh Tubagus Syailendra dan Ashab Alkahfi, serta DANA oleh Vince Iswara.