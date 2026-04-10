Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
11 April 2026, 04.32 WIB

Siap-siap Ketiban Rezeki Nomplok Akhir Bulan, CNMA Tebar Dividen Rp 980 Miliar

(Kiri ke Kanan) Direktur PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) Dody Suhartono, Direktur Cinema XXI Arif Suherman, Direktur Utama Cinema XXI Suryo Suherman, dan Direktur Cinema XXI Tri Rudy Anitio pada RUPST tahun buku 2025 di Jakarta, Senin (6/4). (dok. CNMA) - Image

(Kiri ke Kanan) Direktur PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) Dody Suhartono, Direktur Cinema XXI Arif Suherman, Direktur Utama Cinema XXI Suryo Suherman, dan Direktur Cinema XXI Tri Rudy Anitio pada RUPST tahun buku 2025 di Jakarta, Senin (6/4). (dok. CNMA)

JawaPos.com - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) dengan kode saham CNMA menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2025 pada Senin (6/4) di Jakarta.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyepakati berbagai agenda utama, mulai dari penggunaan laba bersih, pembagian dividen tunai, hingga sejumlah keputusan strategis guna menjaga pertumbuhan berkelanjutan perusahaan.

Pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 980 miliar atau setara Rp 12 per saham. Nilai tersebut sudah termasuk dividen interim Rp 5 per saham yang telah dibayarkan pada 28 November 2025, sementara sisa Rp 7 per saham dijadwalkan cair pada 28 April 2026.

Komposisi dividen terdiri dari Rp 8,63 per saham yang berasal dari laba bersih tahun buku 2025, setara 99,98 persen dari laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk, serta Rp 3,37 per saham dari saldo laba ditahan tahun sebelumnya.

Selain dividen, rapat juga menyetujui distribusi saham hasil pembelian kembali (treasury shares) kepada pemegang saham melalui mekanisme proporsional. Skema yang ditetapkan adalah rasio 50:1, di mana setiap kepemilikan 50 saham akan memperoleh 1 saham tambahan. Pembagian ini dijadwalkan berlangsung pada 28 April 2026.

Dari sisi tata kelola, RUPST turut menyetujui perubahan susunan pengurus menyusul pengunduran diri Mohammad Noor Rachman Soejoeti sebagai Komisaris Independen.

Dengan demikian, susunan terbaru manajemen adalah: Direksi; Suryo Suherman – Direktur Utama; Arif Suherman – Direktur; Tri Rudy Anitio – Direktur; Dody Suhartono – Direktur.

Dewan Komisaris; Ongki Wanadjati Dana – Komisaris Utama/Independen; Melia Suherman – Komisaris; Harris Lasmana – Komisaris; Sacheen Harris Lasmana – Komisaris; Ariani Vidya Sofjan – Komisaris Independen; Edwin Surya Winarta – Komisaris.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Cinema XXI, Suryo Suherman menyampaikan optimisme terhadap prospek perusahaan ke depan.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore