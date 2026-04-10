Siap-siap Ketiban Rezeki Nomplok Akhir Bulan, CNMA Tebar Dividen Rp 980 Miliar

JawaPos.com - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) dengan kode saham CNMA menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2025 pada Senin (6/4) di Jakarta.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyepakati berbagai agenda utama, mulai dari penggunaan laba bersih, pembagian dividen tunai, hingga sejumlah keputusan strategis guna menjaga pertumbuhan berkelanjutan perusahaan.

Pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 980 miliar atau setara Rp 12 per saham. Nilai tersebut sudah termasuk dividen interim Rp 5 per saham yang telah dibayarkan pada 28 November 2025, sementara sisa Rp 7 per saham dijadwalkan cair pada 28 April 2026.

Komposisi dividen terdiri dari Rp 8,63 per saham yang berasal dari laba bersih tahun buku 2025, setara 99,98 persen dari laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk, serta Rp 3,37 per saham dari saldo laba ditahan tahun sebelumnya.

Selain dividen, rapat juga menyetujui distribusi saham hasil pembelian kembali (treasury shares) kepada pemegang saham melalui mekanisme proporsional. Skema yang ditetapkan adalah rasio 50:1, di mana setiap kepemilikan 50 saham akan memperoleh 1 saham tambahan. Pembagian ini dijadwalkan berlangsung pada 28 April 2026.

Dari sisi tata kelola, RUPST turut menyetujui perubahan susunan pengurus menyusul pengunduran diri Mohammad Noor Rachman Soejoeti sebagai Komisaris Independen.

Dengan demikian, susunan terbaru manajemen adalah: Direksi; Suryo Suherman – Direktur Utama; Arif Suherman – Direktur; Tri Rudy Anitio – Direktur; Dody Suhartono – Direktur.

Dewan Komisaris; Ongki Wanadjati Dana – Komisaris Utama/Independen; Melia Suherman – Komisaris; Harris Lasmana – Komisaris; Sacheen Harris Lasmana – Komisaris; Ariani Vidya Sofjan – Komisaris Independen; Edwin Surya Winarta – Komisaris.