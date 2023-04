Banjarmasin Sulit Telusuri Ribuan KK Miskin Ekstrem Sesuai Data Pusat

JawaPos.com–Dinas Sosial Kota Banjarmasin mengungkapkan sulitnya menelusuri ribuan kepala keluarga (KK) miskin ekstrem sesuai data pemerintah pusat.

Sebelumnya, pemerintah pusat mengeluarkan data terbaru untuk penduduk miskin ekstrem di Kota Banjarmasin sebanyak 8.333 KK. Sedangkan, data yang dipegang Pemkot Banjarmasin sekitar 5.706 KK, ada selisih ribuan dari data pemerintah pusat tersebut.

”Penyelarasan data ini terus dilakukan maksimal oleh pemerintah kota, utamanya menelusuri selisih data dari pusat yang cukup banyak itu,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dolly Syahbana seperti dilansir dari Antara.

Namun, dia mengakui hal itu tidak mudah dilakukan. Sebab, sebagian besar data tidak dilengkapi alamat jelas bahkan tidak ada nomor induk kependudukan (NIK).

”Umpamanya nama Ahmad, alamat Alalak Tengah, sangat susah mencari data by name by adres, bisa Ahmad, bisa Akhmad,” papar Dolly Syahbana.

Jika demikian kasusnya, ungkap Dolly, tidak bisa pihaknya memasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk jumlah KK miskin ekstrem di Kota Banjarmasin yang harus disalurkan bantuan.

Untuk lebih memperjelas data tersebut, lanjut Dolly, selisih data yang belum dapat ditelusuri tersebut pihaknya kirim kembali pemerintah pusat.

”Kalau datanya dilengkapi, bisa kita sandingkan lagi dengan DTKS,” terang Dolly Syahbana.

Pemkot Banjarmasin terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di kota ini, baik dengan bantuan langsung hingga bantuan untuk berwirausaha. Pemkot Banjarmasin memiliki program penciptaan wirausaha baru, sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kecil hingga terciptanya lebih banyak peluang tenaga kerja.

”Bantuan penanggulangan kemiskinan ekstrem pasca pandemi Covid-19 cukup banyak disalurkan, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota, dan ini akan terus dilakukan hingga data kemiskinan ekstrem di kota ini bisa turun signifikan,” ucap Dolly Syahbana.