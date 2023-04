Polisi Berlakukan One Way Arus Balik dari Arah Limbangan hingga Nagreg

JawaPos.com - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandung bersama Polres Garut memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way pada momen arus balik Lebaran 2023. One way diberlakukan dari arah Limbangan, Kabupaten Garut, hingga ke Jalan Lingkar Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin malam.



Kanit Kamsel Satlantas Polresta Bandung AKP Iwan Setiawan mengatakan hal itu dilakukan karena kepadatan arus balik dari arah timur sudah terjadi dari kawasan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga dengan one way itu, pihaknya menutup sementara arus dari arah Bandung.

Baca Juga: Arus Balik, ASDP Seberangkan 30.363 Penumpang dari Pelabuhan Bakauheni Menuju Merak



"Untuk sementara ini untuk menguras kendaraan dari arah Limbangan, untuk masuk ke Lingkar Nagreg," kata Iwan di Pos Pelayanan Cikaledong Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (24/4).



Iwan mengatakan rekayasa one way dan penutupan arus dari arah Bandung itu diterapkan mulai pukul 19.30 WIB. Adapun dia mengestimasikan rekayasa lalu lintas itu dilakukan selama 30 menit.

Iwan mengatakan rekayasa lalu lintas itu diproyeksikan akan dilakukan sebanyak tiga kali, tetapi menyesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas dari kedua arah.

Baca Juga: Lalu Lintas Padat, Buka Tutup Contraflow Dilakukan di KM 70-47 Arah Jakarta



Dia pun mengimbau para pengendara yang berasal dari arah Bandung untuk bersabar dan jangan sampai menerobos rekayasa one way tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



"Bagi yang terkena penutupan, dimohon untuk berteduh dulu karena situasi sedang hujan," katanya.

Di samping itu, dia mengatakan sebelumnya pihaknya juga telah mengatur rekayasa one way dari arah Kadungora, Kabupaten Garut, menuju ke arah Bandung pada siang hari. Menurutnya rekayasa one way dari Kadungora itu sudah dilakukan tiga kali.