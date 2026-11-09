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Penulis: Syahrul Yunizar
Selasa, 10 November 2026 | 01.16 WIB

Efisiensi Beratkan Pemerintah Daerah, Papua Pegunungan Minta TKD dari Pusat Tetap Maksimal

Sekda Papua Pegunungan Elai Giban membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan Otsus se-Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Grand Baliem, Wamena, Jayawijaya. (Pemda Papua Pegunungan) - Image

Sekda Papua Pegunungan Elai Giban membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan Otsus se-Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Grand Baliem, Wamena, Jayawijaya. (Pemda Papua Pegunungan)

JawaPos.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Papua Pegunungan meminta atensi dari Pemerintah Pusat terkait dana transfer ke daerah (TKD). Efisiensi yang dilakukan saat ini dinilai memberatkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Elai Giban menyampaikan bahwa efisiensi tersebut membuat program-program daerah sulit terlaksana secara maksimal. Termasuk program yang ditujukan untuk pembangunan daerah.

”Kami meminta perhatian Pemerintah Pusat karena pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa disentuh dengan sumber dana lain selain TKD. Termasuk di dalamnya dana Otsus Papua,” kata Elai dalam keterangan resmi pada Senin (9/11).

Elai mengungkapkan bahwa Papua Pegunungan tidak punya sumber dana lain di luar TKD. Sebab, sejauh ini belum ada sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa dimanfaatkan. Karena itu, instansinya sangat bergantung pada TKD.

”Dengan kebijakan efisiensi yang berujung berkurangnya TKD, akibatnya tidak banyak program pembangunan yang bisa direalisasikan karena keterbatasan fiskal,” ucap dia.

Editor: Diar Candra
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